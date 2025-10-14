Esto es todo lo que debes saber sobre la feria de Arte Joven de La Orotava, que se celebra este fin de semana

El talento creativo de la juventud villera tomará las vías y plazas de La Orotava este fin de semana en una nueva convocatoria de la Feria de Arte Joven en la Calle. La 26 edición de esta muestra encierra numerosas novedades y tendrá lugar el sábado 18 y el domingo 19, dedicándose el primer día para el público más joven y en horario nocturno con actuaciones musicales en directo, música dj y diversas actividades, mientras que el domingo más de 500 jóvenes artistas mostrarán directamente sus habilidades artísticas a pie de calle.
La feria fue presentada ayer en el salón noble de la Casa Consistorial y contó con la asistencia del alcalde Francisco Linares, el consejero insular de Juventud, Serafín Mesa, y edil de Juventud en la Villa, Darío Afonso.
Francisco Linares mostró su orgullo al afirmar que “es una actividad pionera en Canarias ya que La Orotava fue el primer municipio en apostar por el talento y la creatividad de nuestra juventud y en darles una oportunidad para mostrarla abiertamente y al aire libre”.
En esta línea, valoró que son muchos los jóvenes que han tenido en esta muestra una oportunidad y ha sido el trampolín que les ha dado fuerza para luego convertirse en auténticos artistas y profesionales.
En esa línea, Serafín Mesa subrayó que para el Cabildo “ha sido una prioridad apoyar al colectivo juvenil y se mantiene una sinergia con los ayuntamientos, y en este caso con La Orotava, que siempre suma fomentando el ocio saludable”.
A diferencia de otros años -detalló Darío Afonso- en esta edición están previstas dos jornadas con horarios diferenciados. Así, el sábado la convocatoria se desarrollará en la calle Carrera Escultor Estévez de 19.00 a 23.00 horas, con un programa que estará compuesto por actuaciones musicales, DJs, animación o realidad virtual. El domingo 19 se podrá disfrutar el talento joven de 10.00 a 15.00 horas con numerosas disciplinas como música, pintura, fotografía, danza, teatro o grafitti, entre otras muchas. Se contará con distintos escenarios en la Avenida de Canarias, Calle Carrera Escultor Estévez y plaza del Ayuntamiento.
El cartel anunciador es de la artista Valeria María Expósito Francisco, ganadora del concurso. La autora afirma que escogió gamas de colores vibrantes para darle más vida, al tiempo que se inspiró en todas las modalidades artísticas que protagonizan la convocatoria para que todas tuvieran su espacio. Según su autora, el diseño “deja claro que Arte Joven en la Calle no es un simple evento, sino mucho más. Es un reencuentro con la población donde las diferentes disciplinas se unen
para conseguir el objetivo de disfrutar de la cultura y dar visibilidad al talento joven”. No será la única actividad este fin de semana en la Villa. Durante la jornada del sábado se podrá disfrutar de La Orotava Activa, un gran evento deportivo y familiar lleno de entretenimiento, actividad física, deporte, diversión y convivencia que también fue presentada ayer por el alcalde, el edil de Deportes, Carlos Díaz, y el consejero delegado de Ideco, Manuel Gómez.
La avenida Mercedes Pinto será el escenario de las distintas modalidades deportivas que se ofrecen en el municipio, y los ciudadanos, de todas las edades, se podrán acercar para conocerlas y participar en las mismas.
El edil Carlos Díaz detalló que de 09.00 a 15.00 horas todos los que se acerquen a la avenida Mercedes Pinto podrán hacer ejercicio, practicar distintos deportes y compartir un rato en familia en un ambiente agradable. Entre otras cosas se contará con basket; picketball; campo de fútbol; boxeo; skate; portería hinchable; pista americana; basket 360º; tiro con arco; tenis de mesa; ajedrez; lucha canaria; simulador de rallye; ajedrez XL; FIFA Zone; Just Dance; clases de baile, zumba y clases dirigidas.