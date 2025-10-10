Feria de la Cerveza de Los Cristianos 2025: horarios, actuaciones y todas las actividades que podrás realizar

El paseo marítimo de Los Cristianos volverá a llenarse de ambiente este sábado, 11 de octubre, con la celebración de una nueva edición de la Feria de la Cerveza de Los Cristianos, organizada por la concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Arona.
La cita, concebida como un encuentro para disfrutar en familia, combinará gastronomía, música y dinamización comercial a lo largo de toda la jornada, ofreciendo una amplia selección de tapas, cervezas y actividades repartidas entre el paseo marítimo, la Plaza de la Pescadora, la Plaza de la Iglesia y las calles comerciales del núcleo.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón señala que es “una oportunidad para reencontrarnos, para disfrutar de nuestro paseo marítimo en un ambiente festivo y familiar, y también para apoyar la economía local, al tejido comercial y gastronómico de nuestro municipio.”
Promoción gracias a la Feria de la Cerveza
La concejala de Promoción Económica, Melania Santos, destaca que “Feria de la Cerveza de Los Cristianos no solo es una gran cita para disfrutar, sino también una oportunidad para apoyar a nuestros negocios locales. Desde Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona seguimos apostando por iniciativas que reactivan el comercio, impulsan la gastronomía y enriquecen la oferta turística de nuestro municipio. Un evento para todos los públicos ya que contamos con música que estará acompañando toda la jornada y actividades para los más pequeños.”
La Plaza de la Pescadora será el epicentro de las actuaciones musicales, que arrancarán a las 12:00 horas con Jeita, seguidos del DJ residente, Arodi Llanos, Tina Forever, Sureto, un nuevo pase de DJ y el cierre con el Tributo a Hombres G, que pondrá el broche final entre las 21:00 y las 23:00 horas.
Mientras tanto, el paseo marítimo acogerá las carpas de venta de cerveza y gastronomía, donde participan más de una decena de locales de restauración que permitirán disfrutar de la jornada con una degustación de platos variados y con una amplia oferta de cervezas, desde las tradicionales hasta las artesanales. Además, la Plaza de la Iglesia contará con un espacio infantil de talleres para los más pequeños, entre las 16:00 y las 21:00 horas, a cargo del PFAE GJ Dinamizando Arona 2025.
La dinamización de la Feria de la Cerveza de Los Cristianos se extenderá también por las calles comerciales, que se llenarán de ambiente con el pasacalles de la Fanfarria Los Silos a las 12:00-13:00 horas, los zancudos y la Vid Band a las 17:00-19:00 horas, además de animación itinerante y reparto de bolsas promocionales gratuitas.
La Feria de la Cerveza de Los Cristianos consolida así un formato que aúna ocio, música y gastronomía con el objetivo de seguir impulsando la actividad comercial y turística del municipio, generando espacios de encuentro y convivencia en uno de los enclaves más emblemáticos del litoral aronero.