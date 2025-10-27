Vuelve a Canarias la Fiesta del Cine: cuándo y dónde ver películas por 3,50 euros

Los cinéfilos tienen plan para la próxima semana: del 3 al 6 de noviembre regresa la Fiesta del Cine a Canarias. Durante esas cuatro jornadas, más de 300 cines de todo el país pondrán a disposición del público una amplia cartelera a un precio único de 3,50 euros por entrada. Se trata ya de la vigésimo quinta edición de esta propuesta, concebida para acercar las salas a todos los públicos y reimpulsar la asistencia con tarifas asequibles.
Las entradas se podrán adquirir en breve por Internet —tanto en las webs de los cines como en las plataformas habituales— y también de manera presencial en taquilla. Quienes opten por proyecciones en 3D deberán añadir un recargo de 1 euro.
La programación incluirá desde grandes estrenos del momento hasta cine familiar y de autor, con variedad de géneros: comedia, thriller, drama, animación y documental. Entre los títulos más comentados figuran “La sospecha de Sofía”, “Mortal Kombat II”, “A pesar de ti”, “Frankenstein”, “Black Phone 2”, “Maldita suerte”, “La deuda”, “Caza de brujas”, “Tron: Ares”, “Downton Abbey: El Gran Final” y “La tregua”, entre otros.
SALAS DE CINE ADHERIDOS
|CINE YELMO VILLA LA OROTOVA
|OROTOVA
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|https://yelmocines.es/
|MULTICINES TENERIFE
|SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|https://www.multicinestenerife.es
|TEATRO CINE CHICO
|SANTA CRUZ DE LA PALMA
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|https://www.cineteatrochico.com/
|CINE YELMO MERIDIANO
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|https://yelmocines.es/
|MULTICINES ATLANTIDA
|ARRECIFE
|LAS PALMAS
|https://cineslanzarote.com/
|CINE YELMO FUERTEVENTURA
|CALETA DE FUSTE
|LAS PALMAS
|https://yelmocines.es/
|CINE YELMO LAS ARENAS
|LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
|LAS PALMAS
|https://yelmocines.es/
|OCINE PREMIUM 7 PALMAS
|LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
|LAS PALMAS
|https://cinesocine.es/
|MULTICINES DEILAND
|SAN BARTOLOME
|LAS PALMAS
|https://cineslanzarote.com/
|CINE YELMO VECINDARIO
|SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
|LAS PALMAS
|https://yelmocines.es/
|CINE YELMO ALISIOS
|TAMARACEITE
|LAS PALMAS
|https://yelmocines.es/
|ARTESIETE LAS TERRAZAS
|TELDE
|LAS PALMAS