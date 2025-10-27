cine

Vuelve a Canarias la Fiesta del Cine: cuándo y dónde ver películas por 3,50 euros

Una oportunidad ideal para disfrutar de cualquier película en cartelera
Los cinéfilos tienen plan para la próxima semana: del 3 al 6 de noviembre regresa la Fiesta del Cine a Canarias. Durante esas cuatro jornadas, más de 300 cines de todo el país pondrán a disposición del público una amplia cartelera a un precio único de 3,50 euros por entrada. Se trata ya de la vigésimo quinta edición de esta propuesta, concebida para acercar las salas a todos los públicos y reimpulsar la asistencia con tarifas asequibles.

Las entradas se podrán adquirir en breve por Internet —tanto en las webs de los cines como en las plataformas habituales— y también de manera presencial en taquilla. Quienes opten por proyecciones en 3D deberán añadir un recargo de 1 euro.

La programación incluirá desde grandes estrenos del momento hasta cine familiar y de autor, con variedad de géneros: comedia, thriller, drama, animación y documental. Entre los títulos más comentados figuran “La sospecha de Sofía”, “Mortal Kombat II”, “A pesar de ti”, “Frankenstein”, “Black Phone 2”, “Maldita suerte”, “La deuda”, “Caza de brujas”, “Tron: Ares”, “Downton Abbey: El Gran Final” y “La tregua”, entre otros.

SALAS DE CINE ADHERIDOS

CINE YELMO VILLA LA OROTOVAOROTOVASANTA CRUZ DE TENERIFEhttps://yelmocines.es/
MULTICINES TENERIFESAN CRISTOBAL DE LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFEhttps://www.multicinestenerife.es
TEATRO CINE CHICOSANTA CRUZ DE LA PALMASANTA CRUZ DE TENERIFEhttps://www.cineteatrochico.com/
CINE YELMO MERIDIANOSANTA CRUZ DE TENERIFESANTA CRUZ DE TENERIFEhttps://yelmocines.es/
MULTICINES ATLANTIDAARRECIFELAS PALMAShttps://cineslanzarote.com/
CINE YELMO FUERTEVENTURACALETA DE FUSTELAS PALMAShttps://yelmocines.es/
CINE YELMO LAS ARENASLAS PALMAS DE GRAN CANARIALAS PALMAShttps://yelmocines.es/
OCINE PREMIUM 7 PALMASLAS PALMAS DE GRAN CANARIALAS PALMAShttps://cinesocine.es/
MULTICINES DEILANDSAN BARTOLOMELAS PALMAShttps://cineslanzarote.com/
CINE YELMO VECINDARIOSANTA LUCÍA DE TIRAJANALAS PALMAShttps://yelmocines.es/
CINE YELMO ALISIOSTAMARACEITELAS PALMAShttps://yelmocines.es/
ARTESIETE LAS TERRAZASTELDELAS PALMAS
