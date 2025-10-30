El PSOE reprocha al Cabildo que “suba los impuestos” en Tenerife pese al rechazo popular

El Cabildo de Tenerife, presidido por Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular, aprobará este viernes la aplicación del denominado “céntimo forestal” tras rechazar las alegaciones presentadas por ciudadanos, entidades y ayuntamientos.
Entre ellos, figura el consistorio de Santiago del Teide, gobernado por el propio PP, que ha advertido del impacto negativo de este nuevo impuesto sobre la economía insular.
Según el PSOE de Tenerife, esta medida supone una subida de impuestos en la Isla, ya que el nuevo recargo sobre la gasolina será abonado por los tinerfeños cada vez que reposten, mientras el grupo de gobierno se niega a implantar una tasa turística que, según los socialistas, deberían pagar los visitantes para contribuir a mejorar los servicios públicos y proteger el territorio.
El portavoz del grupo socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, ha recordado que CC y la presidenta Rosa Dávila “vuelven a engañar a los tinerfeños” tras prometer en campaña una bajada de impuestos que, a su juicio, no han cumplido.
“¿Recuerdas que en las elecciones de 2023 Rosa Dávila y Coalición Canaria te prometieron que si gobernaban iban a bajar los impuestos, en concreto el IGIC del 7 al 5%? Pues llevan dos años y medio gobernando en Canarias y también en el Cabildo de Tenerife, y no lo han hecho. Y ya te adelanto que no lo van a hacer”, sentencia Afonso.
El portavoz ha añadido que, lejos de reducir la presión fiscal, CC y PP optan por subir los impuestos a quienes más sufren el coste de la vida en la Isla: “A partir de noviembre van a cobrarte más por llenar el depósito de tu vehículo. Por ese coche que tienes que coger para ir a trabajar, para ir a comprar o para acudir a una cita médica. Rosa Dávila y Coalición Canaria se niegan a aplicar una ecotasa a los turistas, pero van a cobrar más a los tinerfeños por moverse en su propia isla.”
El PSOE de Tenerife considera que esta decisión demuestra la sumisión del Partido Popular a las prioridades de Coalición Canaria, incluso en contra de los criterios de algunos de sus alcaldes, y que sitúa al Cabildo en la senda de los impuestos regresivos, afectando especialmente a familias, autónomos y trabajadores, mientras se descartan medidas de carácter progresivo como la ecotasa.