Involcan registra 84 terremotos en Canarias durante la última semana

84 terremotos de baja magnitud se han registrado en Canarias entre el 17 y el 24 de octubre, según el último parte GUAYOTA del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).
El temblor más destacado, de magnitud 2,8, tuvo lugar el sábado, 18 de octubre, entre Tenerife y Gran Canaria, una zona con fallas tectónicas activas.
Involcan señala que la energía sísmica total liberada durante la semana fue de 0,219 gigajulios, un valor considerado bajo y dentro de los niveles habituales de la sismicidad regional.
Sin deformaciones del terreno
Asimismo, explica que no se han detectado deformaciones del terreno ni cambios significativos en los sistemas de vigilancia volcánica.
Así, los semáforos volcánicos de Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria permanecen en verde, mientras que La Palma continúa en amarillo debido a la persistencia de anomalías geoquímicas tras la erupción de 2021.