Los zombis vuelven a tomar La Laguna el 31 de octubre

El casco histórico de San Cristóbal de La Laguna se transformará el próximo 31 de octubre en un escenario de terror, humor y cine con una nueva edición de la Isla Calavera Zombie Walk, la cabalgata más esperada del otoño y una de las citas más originales de Canarias para celebrar Halloween.
A partir de las 17.00 horas, la Plaza del Adelantado se convertirá en el punto de encuentro para los amantes del cine fantástico y del maquillaje terrorífico.
Allí se ofrecerán talleres gratuitos de caracterización zombi, además de música en directo, animación y gastronomía temática para toda la familia.
Zombis en La Laguna
La gran marcha zombi recorrerá las calles del centro de Aguere, con la participación de numerosos caminantes, criaturas fantásticas y curiosos dispuestos a disfrutar de una tarde diferente.
Asimismo, el evento contará con un maestro de ceremonias de lujo: el humorista isleño Aarón Gómez, quien estará acompañado por la Banda de Música de Tejina y un despliegue de sorpresas preparado por la organización.
Como broche final, se entregarán premios a los mejores zombis, caminantes y grupos.
La actividad forma parte del Festival de Cine Fantástico de Canarias – Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que cada año reúne a seguidores del género con proyecciones, exposiciones y encuentros con figuras destacadas del cine de terror y la ciencia ficción.