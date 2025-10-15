Los zombis vuelven a tomar La Laguna el 31 de octubre

la laguna

La Plaza del Adelantado se convertirá en el punto de encuentro para los amantes del cine fantástico y del maquillaje terrorífico
Los zombies vuelven a tomar La Laguna el 31 de octubre. Sergio Méndez
Los zombies vuelven a tomar La Laguna el 31 de octubre. Sergio Méndez (archivo)
El casco histórico de San Cristóbal de La Laguna se transformará el próximo 31 de octubre en un escenario de terror, humor y cine con una nueva edición de la Isla Calavera Zombie Walk, la cabalgata más esperada del otoño y una de las citas más originales de Canarias para celebrar Halloween.

A partir de las 17.00 horas, la Plaza del Adelantado se convertirá en el punto de encuentro para los amantes del cine fantástico y del maquillaje terrorífico.

Allí se ofrecerán talleres gratuitos de caracterización zombi, además de música en directo, animación y gastronomía temática para toda la familia.

Zombis en La Laguna

Imagen de archivo del Isla Calavera Zombie Walk en La Laguna. Sergio Méndez

La gran marcha zombi recorrerá las calles del centro de Aguere, con la participación de numerosos caminantes, criaturas fantásticas y curiosos dispuestos a disfrutar de una tarde diferente.

Asimismo, el evento contará con un maestro de ceremonias de lujo: el humorista isleño Aarón Gómez, quien estará acompañado por la Banda de Música de Tejina y un despliegue de sorpresas preparado por la organización.

Como broche final, se entregarán premios a los mejores zombis, caminantes y grupos.

La actividad forma parte del Festival de Cine Fantástico de Canarias – Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que cada año reúne a seguidores del género con proyecciones, exposiciones y encuentros con figuras destacadas del cine de terror y la ciencia ficción.

