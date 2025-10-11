Israel confirma el alto el fuego y miles de palestinos vuelven a Gaza

El Ejército israelí comenzó ayer a replegarse hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto el fuego en vigor anunciado por Donald Trump y aprobado tanto por el Gobierno de Benjamin Netanyahu como por el líder de Hamás. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que confirmaron ayer que el cese de los combates arrancó a las 12:00 hora local, ya están abandonando ciudades del enclave palestino como la capital y otras zonas urbanas, según informa la agencia Efe.
La retirada gradual de las tropas permitió ayer a miles de palestinos regresar a algunos barrios en Ciudad de Gaza, como Tal al Hawa y Sheikh Radwan. Una columna humana se desplaza desde el sur de La Franja al norte tras cesar los ataques disuasorios de artillería y la vigilancia de drones. Antes de la entrada en vigor del alto el fuego, se registraron algunos combates aislados y un soldado israelí fue abatido por el disparo de un francotirador.
Las tropas israelíes abandonaron también el puesto de control militar localizado en el Corredor de Netzarim, al sur de la capital, que corta Gaza en dos a la altura del kibutz Beeri hasta el Mediterráneo. Según informa el diario Haaretz, una parte significativa de los militares movilizados en la Franja volverán a Israel en las próximas horas.
Esta primera retirada deja bajo control israelí alrededor del 53% del territorio de La Franja de Gaza, con una superficie de unos 185 kilómetros cuadrados. Durante la ofensiva, Israel llegó a controlar -o bien como zona militar o bajo orden de evacuación forzosa- en torno al 80% del enclave. Se espera que las FDI completen antes de la madrugada la retirada parcial hasta la línea amarilla, compromiso incluido en el acuerdo para que Hamás haga efectiva la liberación de los 48 rehenes que siguen en el enclave, 20 de ellos con vida, en un plazo de 72 horas.
Si todo va según lo previsto, Israel también dejará en libertad a unos 2.000 prisioneros palestinos, aunque no a los que participaron en los ataques terroristas del 7-O.
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, confirmó en un comunicado que la circulación del sur al norte de Gaza está permitida tanto por Rashid como la carretera de Salah al Din, pero advirtió de que el norte del enclave -Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya- sigue siendo peligroso debido a la “concentración de tropas”. También la entrada al mar Mediterráneo. “Se advierte a los residentes que, en la zona sur de la Franja, es extremadamente peligroso acercarse a la zona del cruce de Rafah, la zona del Corredor de Filadelfia y cualquier concentración de tropas en la región de Jan Yunis”, añadió, detallando las áreas de donde las fuerzas israelíes no se han retirado.
La Defensa Civil gazatí, en otro comunicado, instó a los palestinos a “no acercarse ni regresar” a las zonas donde había fuerzas israelíes, especialmente los territorios fronterizos de Ciudad de Gaza, “hasta que las autoridades competentes hayan anunciado oficialmente la retirada”. “Incumplir esta advertencia pone en riesgo su vida. Instamos a todos a cumplirla por su seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”, añadió el servicio de rescatistas.
HOY REGRESA LA ACTIVISTA ESPAÑOLA AÚN DETENIDA
Por otro lado, y según trasladó ayer Europa Press, la activista Reyes Rigo, la única integrante española de la Global Sumud Flotilla bajo custodia de Israel tras su arresto el 1 de octubre, llegó ayer a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar los cargos de los que se le acusaba y será deportada este sábado, según informa el medio israelí Yedioth Ahronoth.