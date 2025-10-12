EN VIVO | El CD Tenerife no puede con el Cacereño en la primera parte (0-0)

En un mal despeje que acaba en saque de esquina, el CD Tenerife crea la primera oportunidad de peligro. Una ocasión que acaba convirtiéndose en gol anulado por falta de Enric Gallego, quien se ayudó de su mano izquierda para meter la pelota en la portería cacereña.
La respuesta local no se hizo esperar. El equipo verde aprovecha un mal balance defensivo blanquiazul para rematar de cabeza a la escuadra izquierda de un Dani Martín que se tuvo que estirar al máximo para evitar que ellos sorprendieran primero.
Tras este eléctrico inicio, los dos equipos se dieron un pequeño respiro, roto por un potente disparo de Nacho Gil, en el minuto 20, que obliga a Nieves a estirarse abajo y evitar el 0-1.
No volvió a intentarlo el CD Tenerife hasta ocho minutos después, cerca de la media hora de juego, cuando Enric recibe de espalda a la meta extremeña y no logra concretar un buen disparo.
Hasta ese momento, en el partido se jugaba a lo que querían los de Álvaro Cervera, que, con suma tranquilidad y paciencia, iban madurando el duelo. Mientras, el Cacereño, con un planteamiento claramente defensivo, se limitaba a contener a su rival.
Antes de finalizar la primera parte, Landázuri y Zoilo vieron cartulina amarilla. Poco más se pudo ver en una primera parte en la que el estado del terreno de juego perjudicó el juego de un CD Tenerife que fue de más a mucho menos durante los primeros 45 minutos.
