‘La Diabla’ queda en libertad a la espera de dictarse sentencia

Novedad relevante en uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en España tras la reciente celebración del juicio en Zaragoza. Mientras delibera sobre el fondo del asunto, el tribunal en cuestión ha aceptado la retirada de medidas cautelares tan relevantes como la puesta en libertad de la principal acusada, Leudis Isaac C.C, alias La Diabla, así como devolver el pasaporte a un varón detenido en Tenerife por la misma causa y defendido por el penalista isleño Alfonso Delgado.
Precisamente, fueron las defensas quienes solicitaron al final del juicio el levantamiento de dichas cautelares visto el transcurso del mismo, lo que se ha aceptado en una decisión que, obviamente, no implica necesariamente que vayan a ser absueltos, pero tampoco es precisamente un buen augurio para la acusación.
Para hacerse una idea mejor de lo que ello supone, hay que recordar que tales acusaciones son gravísimas, por cuanto la Fiscalía solicita un total de 57 años de cárcel para La Diabla y otros 39 para el arrestado en la Isla, entre otros detenidos (en total, una docena) en una causa que versa sobre la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración ilegal y trata de personas con fines de explotación sexual.
Y del alcance mediático del tema que nos ocupa, resaltar que Leudis Isaac, de 37 años de edad, llegó a figurar en los listados al respecto como una de las delincuentes más buscadas en el territorio de la Unión Europea y que, finalmente, fue detenida en Alemania en 2021.
Básicamente, el relato de la Fiscalía consiste en que, presuntamente, se trata de una banda criminal que controlaba a mujeres, gestionaba los locales y cobraba por sus servicios como prostitutas. Las supuestas víctimas eran captadas en Sudamérica y se les prometía un futuro mejor en Europa pero, cuando llegaban, descubrían que tenían una deuda con la organización, en hechos acaecidos entre 2016 y 2021 y que habría tenido como escenario distintos puntos de España y Alemania.
Sin embargo, durante el juicio testificaron mujeres como la que supuestamente había captado el detenido en Tenerife y relató que era amigo suyo de toda la vida y que, cuando llegó a la Isla, en absoluto tenía una situación económica tan apurada como para prostituirse sino más bien lo contrario.