La Filmoteca CajaCanarias proyecta este lunes ‘La casa Gucci’ en su nuevo ciclo

La Filmoteca de la Fundación CajaCanarias presenta el ciclo Moda en escena, un recorrido cinematográfico por los bastidores de una de las industrias más influyentes y contradictorias de la cultura contemporánea. A través de dos películas, La casa Gucci (2021) y El diablo viste de Prada (2006), explorará, desde registros tan distintos como el drama criminal y la comedia mordaz, los engranajes ocultos del lujo, el estatus y la moda.
La sesiones tienen lugar hoy lunes y el 27 de octubre, en ambos casos a partir de las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada es libre hasta completar el aforo. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
La casa Gucci se proyecta esta tarde. La cinta, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, relata el ascenso y la caída de la emblemática familia italiana.