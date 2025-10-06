La Laguna da un paso institucional ante la polémica internacional por competiciones deportivas con Israel

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez ha formalizado este lunes una moción institucional relativa a las competiciones y eventos deportivos relacionados con Israel, un movimiento que sitúa al municipio tinerfeño en el centro del debate político y ético que atraviesa Europa sobre la relación con el Estado israelí en el ámbito deportivo.
La iniciativa, registrada oficialmente a primera hora de hoy, representa un posicionamiento institucional del consistorio lagunero ante la creciente controversia internacional que ha llevado a diversas entidades locales y federaciones deportivas a replantearse su participación en competiciones con representación israelí.
Aunque el contenido detallado de la moción no ha sido difundido públicamente, su mera presentación supone un gesto político significativo, en un momento en que la comunidad internacional continúa dividida por la situación en Oriente Medio y las implicaciones que ello tiene en el deporte y la cultura.
La moción fue sellada electrónicamente y remitida por la Secretaría General del Pleno, en cumplimiento de los procedimientos administrativos, y pasará ahora al debate y votación del Pleno municipal, donde se espera que los distintos grupos políticos expresen sus posturas respecto a la medida.
Con esta iniciativa, La Laguna se suma a las corporaciones locales que han decidido pronunciarse sobre la relación entre deporte y geopolítica, en un contexto donde cada gesto institucional adquiere resonancia internacional.
El resultado de la deliberación plenaria marcará, previsiblemente, la posición oficial del municipio en uno de los temas más sensibles del momento.