Convocan una protesta ante el partido La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya

Santa Cruz de Tenerife fue hoy el escenario de una manifestación en la que participaron miles e personas para mostrar su apoyo a Palestina y rechazar el genocidio que Israel lleva a cabo en los territorios ocupados. La próxima protesta, según los organizadores, será ante la disputa del La Laguna Tenerife–Bnei Herzliya de la BCL.
El recorrido ha partido sobre las 11:20 de la mañana desde la Plaza Weyler, donde desde antes de las 11:00 se concentraban ya los manifestantes, y ha seguido su recorrido hasta la Plaza de España, donde se ha producido la lectura de un manifiesto y se ha realizado una ‘performance’.
A lo largo del recorrido, que ha transcurrido sin incidentes, según la Policía, los manifestantes han coreado consignas como “Netanyahu, genocida”, “¿Dónde están? No se ven: las sanciones a Israel”, “Israel bombardea con las bombas europeas”, “Israel asesina, Europa patrocina” o “desde el río hasta el mar Palestina vencerá”.
Ataviados con banderas palestinas, kufiyas y bucios, los protestantes tinerfeños también portaban pancartas en las que se podía leer: “Satanyahu asesino, Palestina libre”, “Los niños de Gaza no son una amenaza” o “Boicot a Israel”.
Asimismo, al pasar por establecimientos considerados por los asistentes como “cómplices del apartheid”, como McDonald’s, se pudieron escuchar consignas como “hamburguesas manchadas de sangre” o “asesinos”.
Durante la lectura del manifiesto tras la llegada a Plaza España, miembros de la plataforma han enviado un mensaje de apoyo al pueblo palestino, han exigido el fin del genocidio, han pedido sanciones para Israel así como la liberación de todos los integrantes de la flotilla humanitaria.
La Laguna Tenerife en Champions League
Una vez acabada la lectura del manifiesto, los organizadores emplazaron a los asistentes a acudir a una nueva protesta el próximo 14 de octubre en el Pabellón Santiago Martín contra la participación de equipos israelíes en competiciones deportivas, y concretamente contra la visita del Bnei Herzliya al La Laguna Tenerife en partido de la Champions League de baloncesto.
Según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, este encuentro, para evitar incidentes, podría ser disputado a puerta cerrada.
En 2024, la visita del Hapoel Jerusalem a La Laguna Tenerife provocó la protesta de varias personas, que mostraron su solidaridad con Palestina dentro del pabellón Santiago Martín.
Diez personas fueron denunciadas por la Policía Nacional por, presuntamente, repartir folletos, además de mostrar una pancarta a favor del pueblo palestino.
Aficionados del Hapoel presentes en el recinto deportivo de Los Majuelos profirieron repetidos insultos hasta estos y otros aficionados de La Laguna Tenerife.