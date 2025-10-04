La Laguna Tenerife sigue siendo el gran equipo de siempre (104-93)

La Laguna Tenerife se impuso al BAXI Manresa por 104-93 en un buen partido de los de Vidorreta. Los aurinegros mejoraron en la segunda mitad para dejar sin opciones a su rival.
Shermadini, con 38 de valoración, fue el referente de los suyos, pero la mejoría de Jaime Fernández, que volvió a ser el de siempre, llena de felicidad por lo que ha trabajado. Y sufrido.
Los visitantes, con un ritmo muy alto
Comenzó bien Baxi Manresa (2-7) metiendo mucho ritmo al duelo. Sin Weslyer Van Beck, lesionado, Vidorreta alineó de inicio a Rokas Giedraitis como única cara ueva de su equipo.
La Laguna Tenerife, de la mano de Shermadini, dio la vuelta al marcador (12-11) y Fran Guerra volvió tras su lesión manteniendo el mismo ritmo frenético del partido (16-13).
Manresa mejoró su defensa, aprovechando varias pérdidas de balón de La Laguna Tenerife, logrando llevar el duelo a empate (23-23) al final del primer cuarto.
Manresa resiste
Intercambio de canastas entre La Laguna Tenerife y Baxi Manresa en el arranque de cuarto (30-31) sobre todo por el buen hacer de Golden en el interior.
Los locales lograron una pequeña renta (38-33) anulada por los visitantes (38-38) antes de que Shermadini tomara las riendas para, junto a Huertas, poner por delante a los suyos (46-40).
Con 48-40 acabó el primer tiempo. La Laguna Tenerife era superior al Manresa.
La Laguna Tenerife mejora
Los manresanos siguieron enseñando los dientes, mientras Gio los trataba de contener (52-50). Los errores en ataque de La Laguna Tenerife lo lastraron hasta que dos triples de Rokas Giedratitis (¡qué jugador!) pusieron las cosas en 58-50.
Otro lanzamiento lejano, esta vez de Abromaitis, puso el 61-50. Baxi Manresa tuvo que pedir tiempo porque, a falta de cuatro minutos para el final de esta manga, el Canarias amenazaba con empezar a decidir el compromiso.
Los catalanes quisieron devolver los golpes, pero la defensa local se mantuvo a su nivel y Fitipaldo, de tres, puso las cosas en su sitio (70-54). A falta de poco más de un minuto, gracias a un 22-14 en este cuarto, todo parecía decidido.
Sentencia
Vidorreta tuvo que parar el partido tras dos minutos jugados del último cuarto. El parcial de 2-8 (78-67) comenzaba a amenazar a los suyos.
La dinámica no cambió (78-71) con muchos problemas para La Laguna Tenerife en ataque, hasta que un triple de Huertas rompió la mala racha (81-71).
El Canarias, más el de esta temporada, es un equipo capaz de romper los partidos en dos acciones y fue lo que hicieron Jaime Fernández y Rokas Giedraitis para que la afición del Santiago Martín volviera a respirar tranquila (88-74) cuando quedaban cinco minutos para el final.
El Canarias logró controlar el duelo hasta el final, cerrando el triunfo con 104-93.