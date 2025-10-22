La Laguna licitará en 2026 la revisión del PEP del casco histórico

El antiguo convento de Santo Domingo acogió ayer una nueva sesión del pleno del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural de La Laguna, presidida por el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés. En esta reunión, se presentaron oficialmente las fases de desarrollo del primer Plan de Gestión de la ciudad histórica y de los documentos que regularán la movilidad, el diseño de espacios abiertos y la iluminación, según informaron desde el ayuntamiento, que destacó que el anuncio “más relevante” ha sido el de la constitución de una “ambiciosa” estrategia de participación y comunicación que acompañará a todos estos planes, incluyendo la revisión del Plan Especial de Protección (PEP) del casco histórico, prevista como el gran reto en este ámbito para 2026.
Según explicaron, el citado Plan de Gestión responde al mandato de la Unesco y se articula como una herramienta operativa que complementa y refuerza el PEP, cuya revisión será licitada en 2026 tras cumplir veinte años de vigencia.
La actualización del PEP, detallaron, permitirá ampliar aún más el catálogo de inmuebles protegidos (sumando al proceso actual de modificación del plan vigente para incorporar más de 70 casas terreras), revisar criterios estéticos y normativos, y abordar aspectos como la renaturalización de patios, la ampliación de la preservación de huertas traseras, la regulación de medianeras, la imagen ambiental desde una perspectiva aérea o amortiguar el contraste respecto al entorno y los accesos a la ciudad histórica.
Asimismo, uno de los pilares fundamentales, explicaron, será el despliegue de un gran programa participativo unitario, concebido como un lote específico dentro del reciente proceso de licitación del Plan de Gestión, actualmente en fase de adjudicación. Esta estrategia busca establecer un diálogo estructurado y duradero con expertos en patrimonio, instituciones, colectivos vecinales, sociales y culturales, así como entidades sectoriales y ciudadanía en general, incorporando sus aportaciones a los planes de gestión, iluminación, movilidad, diseño de espacios y revisión del PEP.
Según indicaron, el objetivo pasa por superar el modelo tradicional de solo alegaciones puntuales y generar espacios de debate abiertos, dinámicos e inclusivos. Para ello, se contará con un equipo multidisciplinar que incluirá profesionales en sociología, ciencias políticas, trabajo social, comunicación, arquitectura y diseño digital, garantizando tanto la calidad técnica como la accesibilidad del lenguaje y la difusión.
Su labor se extenderá durante años y permitirá incorporar todas sus necesidades y aportaciones tanto a los planes referidos como a la revisión del PEP. Los esfuerzos se unificarán, así, en un único gran programa participativo sobre la ciudad histórica, que quiere favorecer la participación ciudadana, simplificar los procedimientos, ahorrar tiempo y costes y no duplicar esfuerzos.
Adolfo Cordobés, también cal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo, destacó que “esta gran estrategia participativa será clave para que La Laguna no solo renueve y actualice sus herramientas de protección, sino que redefina su modelo de ciudad patrimonial con una apuesta por una ciudad viva, donde la conservación conviva con el desarrollo humano y urbano”.
“La Laguna no quiere ser una ciudad turística vacía ni gentrificada, sino un entorno habitado, equilibrado, accesible, sostenible y centrado en las personas, al tiempo que garantizamos la conservación, protección y divulgación de nuestro patrimonio”, añadió la jefa del Servicio de Gestión del Casco Histórico y responsable de la Oficina de Gestión Integral de la Ciudad Histórica, Beatriz Simón.
Por otra parte, el Consejo abordó otros temas como el homenaje escultórico a mujeres relevantes en la historia local, la declaración BIC del Monumento al Padre Anchieta o el reconocimiento institucional a Amaro Pargo. Asimismo, se informó sobre las gestiones para la financiación y creación del centro de interpretación de la Casa Anchieta y acerca de las reuniones supramunicipales relativas a las prospecciones arqueológicas en el entorno de la catedral.