La Laguna Tenerife domina de principio a fin a Unicaja Málaga (95-79)

La Laguna Tenerife se impuso con claridad a Unicaja Málaga (95-79) en un duelo controlado de principio a fin por los locales.
La defensa agobiante del CB Canarias fue clave y delante, mientras Marcelinho Huertas esté en este club, podemos tener la seguridad de que habrá criterio y genialidad. El acierto no está garantizado en nada, lo otro, sí.
Partidazo el protagonizado por La Laguna Tenerife y Unicaja en el arranque (10-8). Los locales ajustaron su defensa para que los andaluces comenzaran a pasar apuros (17-8).
Pese a ello, Unicajarecortó diferencias con Balcerowski, que se mostró superior a Shermadini a la hora de defender (24-20).
La Laguna Tenerife mete la directa
Las ayudas en defensa de La Laguna Tenerife, junto a la capacidad de mover el balón de los locales volvió a permitir diferencias en el marcador (31-22).
Los interiores de Unicaja eran los que mantenían con vida a los verdes, sobre todo en segundas oportunidades.
Con 47-36 se llegó al descanso.
Control local
Parcial de 8-0 para el Canarias en minuto y medio de la tercera manga (55-36) que fue devuelto por parte de Unicajacon un 0-9 para el 55-45. Era un partidazo.
La Laguna Tenerife tiene la capacidad de desactivar a cualqier rival desde la defensa y con talento en ataque (72-52).
Los locales cerraron la manga con 75-55.
Con el partido ya decidido, La Laguna Tenerife se centró en administrar sus diferencias liderados por un Marcelinho Huertas sobresaliente.
El 95-79 final muestra lo que se vivió sobre la pista.