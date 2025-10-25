baloncesto

La Laguna Tenerife domina de principio a fin a Unicaja Málaga (95-79)

Los aurinegros siguen imbatidos en Liga Endesa
EN VIVO | La Laguna Tenerife-Unicaja Málaga
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Laguna Tenerife se impuso con claridad a  Unicaja Málaga (95-79) en un duelo controlado de principio a fin por los locales.

La defensa agobiante del CB Canarias fue clave y delante, mientras Marcelinho Huertas esté en este club, podemos tener la seguridad de que habrá criterio y genialidad. El acierto no está garantizado en nada, lo otro, sí.

Partidazo el protagonizado por La Laguna Tenerife y Unicaja en el arranque (10-8). Los locales ajustaron su defensa para que los andaluces comenzaran a pasar apuros (17-8).

Pese a ello, Unicajarecortó diferencias con Balcerowski, que se mostró superior a Shermadini a la hora de defender (24-20).

La Laguna Tenerife mete la directa

Las ayudas en defensa de La Laguna Tenerife, junto a la capacidad de mover el balón de los locales volvió a permitir diferencias en el marcador (31-22).

Los interiores de Unicaja eran los que mantenían con vida a los verdes, sobre todo en segundas oportunidades.

Con 47-36 se llegó al descanso.

Control local

Parcial de 8-0 para el Canarias en minuto y medio de la tercera manga (55-36) que fue devuelto por parte de Unicajacon un 0-9 para el 55-45. Era un partidazo.

La Laguna Tenerife tiene la capacidad de desactivar a cualqier rival desde la defensa y con talento en ataque (72-52).

Los locales cerraron la manga con 75-55.

Con el partido ya decidido, La Laguna Tenerife se centró en administrar sus diferencias liderados por un Marcelinho Huertas sobresaliente.

El 95-79 final muestra lo que se vivió sobre la pista.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas