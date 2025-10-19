Lo que prepara Lanzarote para proteger el Parque de Los Volcanes va a cambiar por completo cómo se visita

El Cabildo de Lanzarote ha sacado a licitación, por más de 2,5 millones un servicio de transporte mediante guaguas lanzadera y otro de vigilancia, control de accesos, informadores ambientales y mantenimiento para el Parque Natural de Los Volcanes.
Se trata de un paso decisivo para implantar un sistema integral de ordenación del uso público que proteja el entorno, garantice la seguridad y mejore la experiencia de los visitantes durante todo el año, destaca la corporación en un comunicado.
El primer lote de este contrato, destinado al transporte sostenible mediante guaguas lanzadera, tiene un presupuesto base de licitación de 1.049.901,69 euros, y el segundo, centrado en la vigilancia, control de accesos, información ambiental, mantenimiento, limpieza y coordinación del servicio, de 1.493.725,38 euros, y ambos de cofinanciarán con fondos FDCAN.
La duración inicial del contrato será de un año, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cuatro.
El servicio de transporte circular mediante guaguas lanzadera previsto tendrá origen en el aparcamiento de Mancha Blanca, Tinajo y paradas en los accesos a Caldera Blanca, Tinguatón, Montaña del Cuervo y Montaña Colorada.
Operará todos los días del año, en horario mínimo de 10.00 a 18.00 horas, con una frecuencia estimada de 30 minutos y dos vehículos de al menos 55 plazas cada uno, reduciendo así el tráfico privado y las emisiones.
El control de accesos y conteo horario garantizará el cumplimiento de la capacidad de carga de cada sendero, para lo que se contará con personal de vigilancia en las zonas de mayor afluencia y la instalación de puntos de control.
Además, se incorporan informadores ambientales encargados de orientar a los visitantes, explicar las normas de uso y promover el respeto por el entorno.
El servicio se reforzará con operarios de mantenimiento y limpieza para restaurar el terreno, mantener la señalización, eliminar especies invasoras, recoger residuos y conservar los senderos en óptimas condiciones, detalla la nota.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de noviembre de 2025 a través del enlace.