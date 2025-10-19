El IAC lo confirma: Canarias vivirá esta semana una doble lluvia de estrellas

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha anunciado que esta semana será especialmente propicia para la observación astronómica en las Islas.
La noche del martes 21 de octubre, el cielo ofrecerá una doble lluvia de estrellas, con la coincidencia de las Oriónidas y las Táuridas del Sur, ambas visibles desde Canarias.
Según el IAC, las condiciones serán idóneas debido a la ausencia de Luna, lo que permitirá disfrutar del fenómeno con mayor claridad.
Las Oriónidas, que alcanzarán su punto máximo durante la madrugada del martes, registrarán una tasa de alrededor de 20 meteoros por hora y se originan a partir de los restos del cometa 1P/Halley.
Por su parte, las Táuridas del Sur, vinculadas al cometa 2P/Encke, podrán observarse desde las 21:30 horas (hora canaria). Aunque su frecuencia es menor —en torno a cinco meteoros por hora—, suelen producir bólidos de gran brillo, lo que las convierte en una de las lluvias más llamativas del mes.
Cómo ver la lluvia de estrellas
El IAC destaca que, aunque el pico de las Oriónidas se producirá el martes 21, la escasa iluminación lunar hasta el viernes 24 de octubre permitirá observar ambas lluvias durante toda la semana.
Los especialistas recomiendan buscar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica, y observar a simple vista una zona amplia del cielo.
Para quienes deseen fotografiar los meteoros, se aconseja el uso de una cámara sobre trípode y un objetivo gran angular, evitando prismáticos o telescopios que limitan el campo visual.