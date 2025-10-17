ciencia

La NASA lo confirma: el cometa Lemmon podría ser uno de los más brillantes de la década

Su punto más cercano a la Tierra se producirá el 21 de octubre, cuando esté aproximadamente a 89 millones de kilómetros
El cometa C/2025 A6 (Lemmon) está ganando brillo y podría volverse visible a simple vista desde lugares con cielos oscuros a finales de octubre, según NASANET.

Su punto más cercano a la Tierra se producirá el 21 de octubre, cuando esté aproximadamente a 89 millones de kilómetros.

Después, el día 8 de noviembre alcanzará el perihelio frente al Sol.

Según modelos actuales, podría alcanzar una magnitud entre +3 y +5, lo que lo haría perceptible sin instrumentos bajo condiciones óptimas.

Durante los primeros días de observación, será visible antes del amanecer, hacia el este-noreste.

A partir del 16 de octubre, también podrá verse después del ocaso en el horizonte oeste-noroeste, acercándose a la estrella Cor Caroli.

Si el cielo está despejado y con poca contaminación lumínica, existe la posibilidad de verlo sin ayudas ópticas durante la “ventana óptima” (puesta de sol) entre el 22 y 28 de octubre.

