Los municipios de Tenerife con mayor tirón de población exigen más financiación

Dos estadios llenos como el Heliodoro Rodríguez López. Eso es lo que ha crecido la población en el sur de Tenerife en los últimos 10 años: 43.062 personas, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de enero de 2025, si bien los padrones municipales actualizados elevan el número de residentes, en algunos casos más del 20% por encima de lo que reflejan las estadísticas del organismo estatal.
Actualmente, residen en la zona meridional de la Isla 322.813 habitantes, el 14,12% más que en 2015 (279.751), un crecimiento que supera al registrado en el resto del territorio insular y que mantiene en punta de lanza a tres municipios sureños que han protagonizado un boom poblacional en la última década con crecimientos porcentuales muy significativos: San Miguel de Abona (42,6%), Granadilla de Abona (31,5%) y Arico (19%).
Le siguen Santiago del Teide (18,2%), Güímar (15,8%), Guía de Isora (12,8%), Vilaflor de Chasna (9,1%) y Candelaria (8,48%), Arona (8,43%), Adeje (8,3%), Fasnia (7,7%) y Arafo (5,7%). Si el podio de localidades con un mayor ensanchamiento de sus padrones lo copan San Miguel, Granadilla y Arico, el triplete de municipios con mayor población lo conforman Arona (con 86.624 residentes) Granadilla de Abona (57.143) y Adeje (50.549), según el INE, si bien los consistorios manejan cifras muy superiores. Valga como ejemplo el caso de Granadilla, que cuenta a fecha de hoy con 71.000 personas empadronadas, según confirmaron ayer a este periódico fuentes del Ayuntamiento. La próspera actividad turística y su capacidad para generar empleo en la última década, con la excepción del parón pandémico, explican, en gran medida, esta explosión demográfica. Una realidad que tropieza con la complicada situación del mercado inmobiliario, condicionado por el auge de las viviendas vacacionales, la escasez de casas sociales y los alquileres prohibitivos. A pesar de este panorama, que convierte en una misión imposible encontrar alojamiento donde residir a un precio razonable, las cifras de residentes no han dejado de aumentar.
El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado (CC), manifestó ayer a este periódico que el crecimiento poblacional no puede abordarse únicamente desde el ámbito local: “Es imprescindible contar con el apoyo del resto de administraciones para garantizar una financiación adecuada, infraestructuras modernas y recursos suficientes que permitan responder con eficacia a las nuevas demandas ciudadanas”.
El regidor granadillero admite que este boom trae consigo “grandes oportunidades”, pero también “enormes desafíos” para la administración pública, “porque hablamos de más servicios, más infraestructuras, más atención social, más seguridad y, en definitiva, más capacidad de gestión para atender a una ciudadanía cada vez más numerosa y diversa”. En ese sentido, remarcó que en los primeros seis meses del gobierno local se reforzó el personal municipal con la incorporación de 18 nuevos profesionales, “después de encontrarnos una administración bloqueada”.
RÁPIDA EVOLUCIÓN
Por su parte, el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González (CC), destacó el “reto” que supone para su ayuntamiento el tirón poblacional, “porque no ha sido una evolución pausada sino muy rápida”, lo que se traduce, remarca, en un aumento del servicio de agua, de la basura y de seguridad, “un tema que nos preocupa, porque la posibilidad de aumentar la plantilla de funcionarios es muy limitada”.
Tras destacar la situación “estratégica” de su municipio, “cerca de donde está el trabajo”, González advirtió sobre las consecuencias en los centros escolares: “Hay que aumentar las plazas educativas porque estamos quedándonos a la cola”. Tras destacar que en materia sanitaria el nuevo centro de salud de Llano del Camello ha aliviado la sobrecarga asistencial, el regidor sanmiguelero insistió en un problema “preocupante” que afecta a su municipio y a otros de la comarca: la proliferación de infraviviendas y chabolas en suelo rústico por la escasez de plazas alojativas en el Sur. Y concluyó con un mensaje: “El gran desafío es que San Miguel sea el mejor lugar para vivir”.
SOBRECARGA CRÓNICA
La alcaldesa de Arico, Olivia Delgado (PSOE), señaló a DIARIO DE AVISOS que “no se puede ignorar la brecha entre la población real y la dotación de servicios públicos esenciales”. Tras destacar el esfuerzo del Ayuntamiento para garantizar prestaciones básicas “de calidad” ante una “sobrecarga crónica”, la regidora calificó de “insostenible” la situación “sin una revisión urgente de la financiación”.
Además, recordó la “tensión brutal” para acceder a una vivienda por el alquiler vacacional y reivindicó al Gobierno de Canarias y al Cabildo que reconozcan una doble realidad: “La del crecimiento demográfico no registrado y el consumo turístico de recursos, para dimensionar correctamente las inversiones en sanidad, educación o transferencias a los ayuntamientos como el Fondo Canario de Financiación Municipal”.
Por último, destacó que la presión demográfica y la evolución del turismo conlleva más residuos en el Complejo Ambiental radicado en Arico. “Es imperativo que el Cabildo redoble la inversión en tecnologías de tratamiento y promueva activamente la economía circular para minimizar el impacto en nuestro municipio”, enfatizó.