Madrid acoge la proyección del documental ‘Anaga, Naturaleza Infinita’

Anaga, Naturaleza Infinita, el documental del reconocido cineasta canario Pedro Felipe Acosta, se proyectará en Madrid el jueves 16 de octubre, en un acto promovido por la Fundación Diario de Avisos con la colaboración de la Fundación MD Anderson Cancer Center España. La sesión tendrá lugar a las 19:30 horas en el Auditorio de la Fundación MD Anderson (Calle Arturo Soria, 270).
Tras su exitoso estreno en la gran pantalla y su paso por destacados espacios culturales, llega a la capital esta producción —considerada la mayor realizada en Canarias en el ámbito del documental de naturaleza— ofreciendo una mirada inédita al macizo de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Mediante un recorrido visual y científico por su biodiversidad, especies endémicas y paisajes milenarios, Anaga, Naturaleza Infinita pone en valor la riqueza ambiental de uno de los entornos naturales más singulares de Europa.
Un proyecto de divulgación medioambiental
Dirigido por Pedro Felipe Acosta, el documental fusiona cine, ciencia y educación ambiental, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de conservar y proteger los espacios naturales. La iniciativa forma parte de un proyecto impulsado por la Fundación Diario de Avisos que incluye acciones educativas, exposiciones y materiales pedagógicos destinados a centros escolares y entidades culturales.
En el acto en Madrid intervendrán la directora de Proyectos de la Fundación Diario de Avisos, Priscila González, quien contextualizará el alcance cultural y divulgativo del proyecto, y la directora de la Fundación MD Anderson Cancer Center España, Isabel Oviedo Martín-Ortega, en representación de la institución anfitriona. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.
Sobre la Fundación Diario de Avisos
La Fundación Diario de Avisos es una entidad sin ánimo de lucro que ostenta el nombre del Diario de Avisos, periódico fundado en Santa Cruz de La Palma, con sede actual en Tenerife, reconocido como uno de los diarios en lengua castellana más antiguos del mundo, con una trayectoria de 135 años.
Desde su nacimiento, la Fundación Diario de Avisos se ha consolidado como una entidad de referencia a nivel nacional. Los proyectos y actividades que impulsa se destacan por su compromiso en fomentar la educación, la cultura y el progreso social. Su notable crecimiento, alcance y repercusión han posicionado a la Fundación Diario de Avisos como una de las organizaciones filantrópicas españolas más influyentes y en constante evolución.