Así pillaron a un maltratador reclamado por la justicia en Canarias desde hace 9 meses

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, adscritos a la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI), han detenido en el municipio grancanario de Santa María de Guía a un varón sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por el Juzgado de lo Penal nº5 de Las Palmas de Gran Canaria.
El hombre era reclamado por la autoridad judicial desde el pasado 14 de marzo de 2025 por un delito de violencia en el ámbito familiar. La localización y posterior detención se produjo durante un dispositivo de vigilancia y control rutinario desarrollado por la Policía Canaria en la zona norte de la isla de Gran Canaria.
Tras su identificación, los agentes confirmaron la vigencia de la orden judicial y procedieron a su arresto. El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su ingreso en prisión en cumplimiento del mandamiento vigente.
Con esta actuación, el Cuerpo General de la Policía Canaria refuerza su labor de colaboración con las autoridades judiciales y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad en el cumplimiento de órdenes judiciales y en la protección de las víctimas de violencia en el ámbito familiar.