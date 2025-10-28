Canarias es la quinta comunidad con la tasa más alta de víctimas de violencia machista

Canarias fue la quinta comunidad autónoma con la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia machista en el segundo trimestre de este año y no la primera, como informó por error la pasada semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En un nuevo comunicado remitido este martes, el Observatorio y contra la Violencia Doméstica y de Género ha informado de que Canarias presenta una tasa de 23,4 víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, tras Baleares (27,6), la Comunidad Valenciana (24,0), Murcia (23,6), y Navarra, 23,5, así como que la media nacional en el periodo analizado fue 18,8.
En cuanto a las denuncias por violencia machista registradas en los órganos judiciales, durante el segundo trimestre de 2025 aumentaron un 2,6 % en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de 2.767 a 2.841 (74 más).
El número de mujeres víctimas de la violencia machista en Canarias aumentó un 1,3 % entre abril y junio de este año en relación al mismo periodo del pasado año, al llegar a las 2.657, 36 más.
De las 2.657 mujeres víctimas de violencia en Canarias en el periodo de estudio, 1.842 fueron españolas y 815, extranjeras.
Así mismo, 412 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa de la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 20,8 % más que en el segundo trimestre del año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 341 féminas.
Durante la primavera pasada, los órganos judiciales canarios dictaron 715 sentencias condenatorias (un 16 % menos que en el segundo trimestre de 2024), 38 sentencias absolutorias (un 20,8 % menos que en el año anterior), 99 autos de sobreseimientolibre (-26,1 %) y 1.121 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+27,4 %).
El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 95 % (+0,3 %) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 91,9 % (un 5,9% más que en el año anterior).
En lo que alude a personas enjuiciadas, la primavera pasada fueron 754 (521 fueron ciudadanos españoles y 195 extranjeros) las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 16,3 % menos que en el segundo trimestre de 2024), siendo condenadas el 95 % (un 0,4 % más que en 2024).
En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron este invierno 567 peticiones, un 20,1 % más que en el de 2024, e inadmitieron 10, adoptaron 408 (un 11,5 % más que en 2024) y denegaron 149 (+40,3).
Por islas, entre abril y junio de 2025, en Fuerteventura se registaron 156 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.360; en Lanzarote, 180; en El Hierro, seis; en la Gomera, 16; en La Palma, 60, y en Tenerife, 1.357.
En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.