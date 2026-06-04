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Interior detecta 94 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria en Canarias

El Sistema VioGén registra 6.444 casos activos, de los cuales 61 mujeres están en riesgo alto, 929 en medio y 5.454 en riesgo bajo
Interior detecta 94 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria en Canarias
Concentración en repulsa del asesinato de las niñas Anna y Olivia en Tenerife. DA
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Un total de 1.543 menores en España están en riesgo de sufrir violencia vicaria, según se desprende del último boletín estadístico del Sistema VioGén publicado por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press. Del total, 94 casos corresponden a Canarias, 78 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 16 en Las Palmas.

La estadística del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que, a 31 de mayo de este año, hay 53.221 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, con 1.543 en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 141 en alto y 1.398 en medio.

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En los casos con menores en situación de riesgo “se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores”.

Igualmente, la estadística refleja 12.711 casos con menores a cargo de “especial relevancia”, con 28 de ellos en riesgo extremo, 1.109 en alto y 11.574 en medio. En estos “se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal”.

Casi 103.000 víctimas

En total, Interior tiene detectados 102.937 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén a 31 de mayo, de los que 28 están en riesgo extremo, 1.168 en alto, 14.736 en medio y 87.005 en bajo. En cuanto a las edades de las mujeres con casos activos, 1.312 mujeres son menores de 18 años; 25.291 de 18 a 30; 47.680 de 31 a 45; 26.176 de 46 a 64; y 2.478 de 65 o más.

En el Archipiélago, VioGén registra 6.444 casos activos, de los cuales 61 están en riesgo alto, 929 en medio y 5.454 en riesgo bajo. Del total, 105 son menores de 18 años; 1.580 tienen de 18 a 30; 2.953 de 31 a 45; 1.635 de 46 a 64; y 171 65 o más años.

Regiones

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.446; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.761; Madrid, con 12.519; Canarias, con 6.444; Galicia, con 6.044; Murcia, con 5.757; Castilla-La Mancha, con 5.578; Castilla y León, con 5.509; Baleares, con 4.144; Extremadura, con 2.880; Aragón, con 2.415; Asturias, con 2.219; Navarra, con 2.167; Cantabria, con 1.591, y La Rioja, 897.

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