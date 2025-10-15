El plátano de Canarias tiene su propia mermelada: así es la exquisitez que se hace en Tenerife

Desde 2020, se produce en Canarias una mermelada de plátano elaborada exclusivamente con fruta del Archipiélago, sin aromas ni extractos artificiales. La receta sigue un proceso artesanal, en el que los plátanos se cocinan lentamente para conservar el color dorado, la textura natural y el sabor característico del cultivo canario.
El producto forma parte de una línea de mermeladas y cremas dulces que incluye variedades como batata, higo, mango y guayaba, además de combinaciones como plátano-guayaba, todas certificadas como aptas para personas veganas y celíacas.
La mermelada es una creación de Mojos Guachinerfe, una empresa familiar con raíces en La Gomera y sede operativa en Tenerife y Gran Canaria. Fundada en 1996 y actualmente gestionada por la segunda generación de la familia Chinea Aguiar, la compañía ha desarrollado una estructura productiva orientada a la calidad y a la preservación de la gastronomía local.
Dónde conseguir la mermelada
La mermelada de plátano se fabrica en unas instalaciones cercanas a Santa Cruz de Tenerife, donde trabajan unas veinte personas.
Desde allí se distribuye a cadenas de gran consumo como Mercadona, Hipercor, Alcampo, Carrefour, Spar, Dialprix o Hipertrébol, además de tiendas gourmet y establecimientos del canal Horeca. También está disponible a través de la página web de la empresa.
Mojos Guachinerfe también cuenta con mojos tradicionales, almogrote y savia de palmera, junto a productos que combinan tradición e innovación. En todos los casos, la materia prima local tiene un papel central en el proceso de elaboración.
Plátano de Canarias por todo el mundo
La compañía comenzó su expansión exterior en 2013, con exportaciones a Países Bajos y Alemania, y un año más tarde al Reino Unido, tras su participación en la feria Speciality Fine Food Fair. En 2016, el ICEX reconoció su trayectoria exportadora.
Actualmente mantiene envíos regulares a Reino Unido y Alemania, y ha alcanzado mercados como Francia, Países Bajos, Islandia, Suecia, Polonia y Estados Unidos.
Entre sus próximos objetivos destacan la apertura de nuevos destinos en Latinoamérica, Asia y Oriente Medio, así como la expansión digital mediante plataformas de venta internacionales.