El Gobierno de España ha aprobado nuevas medidas de apoyo para más de 760.000 familias, entre ellas las monoparentales, las numerosas con menos recursos y aquellas en las que alguno de los progenitores tiene una discapacidad. La reforma permitirá acceder a deducciones fiscales, descuentos en transporte, becas y otros beneficios sociales a partir de 2027, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Las medidas figuran en el Real Decreto-ley 35/2026, de 10 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 11 de noviembre. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la norma beneficiará directamente a cerca de tres millones de personas y supondrá una inversión superior a los 820 millones de euros anuales.
Uno de los principales cambios es la creación de un título estatal de familia monoparental, que permitirá acreditar esta condición en cualquier parte de España. También se ampliará el reconocimiento de familia numerosa a determinados hogares con dos hijos y se mejorará la protección de quienes tienen dificultades para cobrar una pensión de alimentos.
Qué familias podrán acceder a las nuevas ayudas
La reforma modifica los requisitos para reconocer determinadas situaciones familiares y acceder a los beneficios públicos asociados. Entre los principales colectivos incluidos se encuentran:
- Familias monoparentales con un hijo: podrán obtener el nuevo título estatal, aunque los beneficios concretos dependerán de sus circunstancias y de los requisitos de cada programa.
- Familias monoparentales con dos o más hijos: podrán acceder a los beneficios previstos para las familias numerosas, conforme a las condiciones establecidas.
- Familias con un progenitor con discapacidad: se amplía el reconocimiento de familia numerosa a determinados hogares con dos hijos cuando se cumplen los requisitos legales de discapacidad o incapacidad para trabajar.
- Familias numerosas con cuatro hijos: pasarán a estar incluidas en la categoría especial.
- Familias numerosas con tres hijos y bajos ingresos: también podrán acceder a la categoría especial cuando sus ingresos anuales por miembro no superen el 150% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
La norma contempla, además, una categoría especial de familia monoparental para hogares con un solo hijo y rentas reducidas, menores con discapacidad o progenitores con discapacidad o incapacidad para trabajar.
Esta clasificación es importante porque no todas las familias tendrán derecho a las mismas prestaciones. Cada beneficio exige cumplir unas condiciones específicas que pueden estar relacionadas con los ingresos, el número de hijos o la situación de discapacidad.
Deducciones de hasta 1.200 euros y descuentos en transporte
Uno de los beneficios económicos destacados por el Gobierno es la posibilidad de acceder a una deducción fiscal de hasta 1.200 euros anuales para determinados hogares que, gracias a la reforma, puedan obtener el reconocimiento de familia numerosa.
El Ministerio de Derechos Sociales señala expresamente el caso de familias con una persona progenitora con discapacidad y dos hijos. Estos hogares podrán beneficiarse de la deducción correspondiente si cumplen los requisitos fiscales exigidos.
La ampliación del reconocimiento también permitirá a otras familias acceder, según su situación, a ventajas que ya existen para las familias numerosas, como descuentos en transporte público, mayor acceso a becas y bonificaciones en determinados servicios.
A estas medidas se suman otras relacionadas con el empleo, la conciliación familiar, la vivienda pública y la protección social. No obstante, su aplicación dependerá de las condiciones de cada prestación y de la administración responsable.
Nuevo título oficial para las familias monoparentales
La creación de un título de familia monoparental válido en toda España es otra de las novedades de la reforma. Permitirá acreditar oficialmente que una sola persona asume las responsabilidades parentales en los supuestos reconocidos por la ley.
El documento será expedido por la comunidad autónoma en la que resida la familia, previa solicitud y comprobación de los requisitos. Una vez concedido, tendrá validez en todo el territorio nacional, sin necesidad de realizar nuevos trámites de reconocimiento al trasladarse a otra comunidad.
En Canarias, el reconocimiento corresponderá a la Administración autonómica competente. Esto permitirá que las familias residentes en las Islas puedan acreditar su condición para solicitar los beneficios estatales que les correspondan.
Más protección para quienes no cobran la pensión de alimentos
El Gobierno también ha introducido modificaciones en el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, destinado a proteger a determinados beneficiarios cuando no reciben la pensión alimenticia reconocida judicialmente.
La reforma amplía su cobertura a personas mayores de edad con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o en situación de dependencia reconocida. Además, introduce cambios en el procedimiento de urgencia para facilitar el acceso a los anticipos en situaciones de especial vulnerabilidad.
Estas prestaciones estarán sujetas a los requisitos económicos y administrativos correspondientes, por lo que no se trata de pagos automáticos para todas las familias afectadas por el impago de una pensión.
Cuándo se podrán solicitar las nuevas ayudas familiares
Aunque el decreto entró en vigor con carácter general el 12 de noviembre de 2026, el BOE establece que los beneficios y derechos incorporados por la nueva regulación podrán solicitarse a partir del 1 de enero de 2027.
Determinadas modificaciones, como las relativas al título de familia monoparental y a la Ley de Familias Numerosas, también producirán efectos desde esa fecha. Las comunidades autónomas deberán aplicar los procedimientos correspondientes para reconocer las nuevas situaciones familiares.
Por tanto, las personas interesadas deberán comprobar qué reconocimiento familiar les corresponde, qué documentación se exige y cuáles son las condiciones de cada ayuda.
La aprobación de la reforma no implica que todas las familias reciban una cantidad fija de dinero. Las deducciones, descuentos y prestaciones dependerán de la situación de cada hogar, aunque la nueva regulación amplía el número de familias que podrán acceder a ellas desde 2027.