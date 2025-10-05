Muere Hermógenes Pérez, exalcalde de Tacoronte

Hermógenes Pérez, exalcalde de Tacoronte, ha fallecido este domingo 5 de septiembre dejando un hondo pesar entre los vecinos y las vecinas del municipio. Dedicó gran parte de su vida al servicio de la ciudadanía y ejerció la Alcaldía durante 16 años, entre 1995 y 2011, etapa en la que llevó “con firmeza y compromiso” los destinos del municipio, según se destaca en el mensaje de condolencia de Coalición Canaria (CC).
Durante su trayectoria al frente del Consistorio se le reconoció la entrega y la responsabilidad en la gestión municipal, valores que marcaron su liderazgo y su relación con el municipio.
Se trasladan las condolencias a su familia, amistades y a todas las personas que compartieron con él su vocación de servicio público. Su legado permanecerá ligado a la historia de Tacoronte.