Novelería en las redes tras lo ocurrido con la nariz del muñeco de nieve de Tenerife: “Los del Louvre estaban a la caída”

La caída de la nariz del icónico Muñeco de Nieve de Los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife, ha desatado un auténtico furor en las redes sociales. Y es que lo que comenzó como una simple incidencia provocada por el viento terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día entre los usuarios isleños.
La publicación de DIARIO DE AVISOS informando de que “se le cayó la nariz” al popular muñeco ya acumula decenas de comentarios, compartidos y memes. Así, los usuarios han respondido con ingenio, ironía y cariño hacia una figura que, con los años, ha pasado de ser considerada “la rotonda más fea de España” a parte del paisaje al que está acostumbrado el isleño.
“¡Lo que le faltaba al pobre!”
“¡Lo que le faltaba al pobre!“, bromeaba una lectora, mientras otro añadía: “Hasta el muñeco se pone“. Otros vincularon el suceso con las olas de calor que se repiten últimamente en las Islas: “Es el calentamiento global”.
Pero el hilo conductor más compartido fue el que comparaba al muñeco con Andy y Lucas: “Se parece a Lucas” o “que haga dúo con el de Andy y Lucas”.
Abubukaka y DandoChola se suman al vacilón
El asunto trascendió rápidamente cuando Abubukaka, el popular grupo cómico canario, compartió la noticia en su perfil de X (Twitter) con la frase: “Y después hay gente que niega el cambio climático“.
También DandoChola, una de las cuentas más virales de humor en Canarias, publicó un montaje comparativo con el mensaje “Parecidos razonables…”, en referencia, precisamente, a Andy y Lucas.
“Nos va a salir 20.000 euros”
La avalancha de comentarios no se limitó a los chistes. Algunos lectores aprovecharon para ironizar sobre los gastos públicos: “Esperen y no se olviden: coger un poco de mortero, hacer una bola y estamparla… nos va a salir un presupuesto de 20.000 euros”, escribió un usuario.
Otros, más prácticos, propusieron soluciones técnicas: “Un despunte de hierro de 12 con resina epoxi, y vuelve a tener nariz para otros 50 años”. Y, entre bromas, hubo quien apeló al robo del siglo en París: “Los del Louvre estaban a la caída”.