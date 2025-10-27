La Laguna ya tiene proyecto para el museo en la Casa Anchieta

El proyecto definitivo de musealización para el centro de interpretación de la Casa Anchieta ya cuenta con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, según informó el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, en la última sesión del Pleno del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural, quien apuntó que se acometerá en dos fases y comenzará en 2026.
La Casa Anchieta, inmueble del siglo XVI, fue hogar del santo humanista José de Anchieta (1534-1597) durante su infancia y adolescencia y se terminó de rehabilitar el pasado año, para convertirla en el primer centro de interpretación en las Islas sobre la vida, obra y pervivencia del más conocido como Padre Anchieta.
Adolfo Cordobés también explicó que, al tratarse de un BIC, esta actuación requiere de un informe positivo sobre la no afección al inmueble por parte del Cabildo de Tenerife. En este sentido, el jefe de Sección del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo, José Carlos Cabrera Pérez, presente en la sesión, informó de que el proyecto se valorará en la comisión insular de Patrimonio de finales del mes de noviembre.
Estos trámites preceptivos han supuesto un retraso en los tiempos de ejecución previstos y han obligado a retrasar las actuaciones al próximo año, que finalmente se acometerán en dos fases.
Según detalló posteriormente Cordobés, la primera fase comenzará a principios de 2026, una vez se hayan aprobado los presupuestos municipales, y se financiará con cargo a una subvención concedida por el Cabildo de algo más de 30.000 euros. La partida se destinará a la creación y puesta en uso de las salas expositivas temporales y de uso polivalente que se ubicarán en la planta baja.
Asimismo, una vez se haya conseguido captar toda la financiación necesaria para finalizar el resto del proyecto, se continuará con los trabajos. El objetivo con el que se trabaja es que esta segunda fase se pueda licitar también en 2026.
Este proyecto final para la creación del centro de interpretación ha sido adaptado por los redactores del documento inicial de 2016, Pintadera (ahora, Pintadores Asesores Integrales SL), y plantea una inversión de ejecución material total que asciende a 299.000 euros, según informaron desde el área de Patrimonio Cultural.
Un centro dinámico
Dicha actualización del proyecto, conforme a lo acordado en el Consejo, busca que la oferta del centro sea más dinámica e incluya salas polivalentes para actividades paralelas y salas expositivas temporales, donde se desarrollarán actividades relacionadas con la figura de Padre Anchieta, su obra, todo lo que representa como humanista y como nexo entre La Laguna con Portugal, Brasil e Iberoamérica en general.
Así, el objetivo es que no se trate de un centro museístico estático, sino más dinámico, con un programa de actividades continuadas y la incorporación de nuevas tecnologías, con propuestas inmersivas de realidad aumentada y virtual, proyecciones y elementos interactivos.
Según información desde el área, además de exhibir las piezas que se han ido recopilando durante este tiempo, como el fondo bibliográfico cedido por la profesora Manuela Marrero o las maquetas y otros materiales de la cultura tupí cedidos, contará con espacios para describir cómo se gestó La Laguna, una ciudad que ya fue un lugar de encuentro de distintas culturas y orígenes, una realidad de mestizaje que Anchieta llevó consigo en su labor misionera, cultural y científica en Brasil, explicaron.
Además, ya están muy avanzados los contactos con el Museo Padre Anchieta de São Paulo y con el MUNA para valorar todos los fondos relacionados con La Laguna, estudiarlos y ver su inclusión en este centro, entre otras iniciativas.
“El proyecto de Centro de Interpretación Casa Anchieta constituye una oportunidad excepcional para conservar y difundir el patrimonio cultural de La Laguna asociado a la figura del Padre Anchieta”, destacó Adolfo Cordobés, quien añadió que, “además de que el visitante recorra y comprenda la vida y obra de José de Anchieta y cómo era La Laguna en su tiempo, destacando los valores que le han valido su declaración como única ciudad Patrimonio Mundial de Canarias, el fin es que el centro se convierta en un nexo que recupere esas relaciones históricas, científicas y culturales con Iberoamérica”.
“Y que, además, promueva la convivencia de culturas y extienda el legado del Padre Anchieta al siglo XXI, desde un modelo de ciudad abierta y sin murallas que, hace ya casi cinco siglos, se proyectó al Nuevo Mundo”, apuntó.
Distribución del espacio
Según se recoge en el proyecto actualizado, la exposición que va a ocupar la Casa Anchieta se plantea en torno a un triple eje conceptual: la complejidad de la figura de Anchieta, los escenarios en los que transcurre su vida y los diversos testimonios de su vida y obras diversas.
En base a esto, el desarrollo de la museología va a adaptarse al edificio siguiendo este esquema: En la planta baja, una sala será para la recepción y tienda, con una breve introducción a la vida de Anchieta e historia del edificio, y habrá dos salas más para exposiciones temporales. Y en la entreplanta se incidirá en La Laguna, no sólo como cuna y forja de Anchieta, sino como un espacio urbano actual que mantiene unos valores históricos que justifican la declaración de Patrimonio de la Humanidad, y habrá también una sala de usos múltiples.
Destaca el patio central, esencial en el flujo de visitantes y que conecta las zonas de exposición temporal y la recepción de la planta baja con la escalera de acceso a la planta alta.
Mientras, esta planta alta se distribuirá en cinco salas dedicadas una a la vida de Anchieta en Coímbra y Brasil; otra a su obra literaria y su faceta como filólogo, naturalista y antropólogo; una más que abordará los estudios americanistas, y sobre Anchieta, a través de la figura de Manuela Marrero; una cuarta sobre su escultura realizada por Giorgi y una última sobre la pervivencia de Anchieta, su canonización y su iconografía.
Además, el proyecto tiene en cuenta los diferentes tipos de discapacidades, para conseguir la accesibilidad universal de la Casa Anchieta. Por lo que se atenderá a la discapacidad física y/o motórica (con la supresión de barreras arquitectónicas y el ascensor, aunque el proyecto deberá ser visado por Sinpromi), así como la psíquica y neurológica (con lectura fácil y guía accesible en claves visuales con los pictogramas de Arasaac).
También habrá sistemas de apoyo para personas con problemas de audición (con bucles magnéticos fijos en la recepción y audioguías con conexión a lazos personales de inducción magnética, amplificadores de sonido y una signoguía que permita una visita multimedia), o con déficits visuales (con recorrido táctil, plano en relieve, bandas texturizadas o audioguías descriptivas, entre otros).