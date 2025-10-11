Confirmado: la Noche en Blanco La Laguna 2025 será el 29 de noviembre

El Ayuntamiento de La Laguna prepara una nueva edición de la Noche en Blanco el próximo 29 de noviembre, una cita que volverá a convertir el centro histórico en el gran punto de encuentro del comercio, la cultura y la convivencia ciudadana.
En esta ocasión, la fecha coincidirá con el Black Friday, lo que situará al municipio como epicentro insular de las compras en el arranque de la campaña navideña, reforzando atractivo como destino comercial de referencia en Canarias, según ha informado el consistorio lagunero en una nota.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado cómo la Noche en Blanco simboliza la “vitalidad y el espíritu participativo” de la ciudad. Ha recordado que este año, además, adquiere un significado especial por coincidir con el 25º aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial, lo que invitará a celebrar la riqueza cultural y patrimonial del municipio.
Por su parte, la concejal de Comercio, Estefanía Díaz, ha explicado que en esta edición se ha reforzado la programación de actividades familiares para que tanto vecinos como visitantes puedan pasar un día lleno de propuestas culturales, musicales y comerciales, pensado para todos los públicos y edades.
Díaz ha avanzado que la jornada contará con una importante presencia de talento local, combinado con artistas de proyección nacional, incluyendo la participación de un grupo galardonado con un Latin Grammy, “una muestra de la calidad y diversidad del panorama musical que ofrecerá esta edición”.
Noche en Blanco y dinamización comercial
La edil recordó, además, que vuelven las consignas para facilitar las compras y hacer más cómoda la experiencia de quienes deseen recorrer las calles del centro de La Laguna y disfrutar de la programación con mayor libertad. “Cada año aprendemos de la experiencia anterior para seguir mejorando, equilibrando tradición e innovación y garantizando que la Noche en Blanco sea una jornada segura, accesible y sostenible”, ha añadido.
La Noche en Blanco contará con puntos naranjas y violetas, con personal formado para la atención y prevención ante situaciones de vulnerabilidad o violencia.