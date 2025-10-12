El Cacereño rompe la racha triunfal del CD Tenerife (0-0)

Sobre el infame terreno de juego del Príncipe Felipe, el Cacereño rompió la racha triunfal que el CD Tenerife protagonizaba desde el inicio de la competición. Los de Álvaro Cervera igualaron el primer encuentro de la temporada tras completar el peor partido del curso. Los blanquiazules no fueron el equipo que dominaba ambas áreas con extrema contundencia.
Sobre el campo de papas cacereño, el cuadro tinerfeño no tuvo ideas para solventar el hándicap del mal estado del campo y para superar a un rival que logró impedir que se sumara la séptima consecutiva de la temporada. Especialmente dejó muestras de incapacidad en la segunda mitad, mostrando incapacidad para elaborar juego y viéndose superado por un aguerrido Cacereño. Aún así, el Tenerife sale vivo de un partido que no se debió jugar en el campo del Cacereño y suma ya 19 de 21 puntos posibles.
En un mal despeje que acaba en saque de esquina, el CD Tenerife crea la primera oportunidad de peligro. Una ocasión que acaba convirtiéndose en gol anulado por falta de Enric Gallego, quien se ayudó de su mano izquierda para meter la pelota en la portería cacereña.
La respuesta local no se hizo esperar. El equipo verde aprovecha un mal balance defensivo del CD Tenerife para rematar de cabeza a la escuadra izquierda de un Dani Martín que se tuvo que estirar al máximo para evitar que ellos sorprendieran primero.
Tras este eléctrico inicio, los dos equipos se dieron un pequeño respiro, roto por un potente disparo de Nacho Gil, en el minuto 20, que obliga a Nieves a estirarse abajo y evitar el 0-1.
No volvió a intentarlo el CD Tenerife hasta ocho minutos después, cerca de la media hora de juego, cuando Enric recibe de espalda a la meta extremeña y no logra concretar un buen disparo.
Hasta ese momento, en el partido se jugaba a lo que querían los de Álvaro Cervera, que, con suma tranquilidad y paciencia, iban madurando el duelo. Mientras, el Cacereño, con un planteamiento claramente defensivo, se limitaba a contener a su rival.
Antes de finalizar la primera parte, Landázuri y Zoilo vieron cartulina amarilla. Poco más se pudo ver en una primera parte en la que el estado del terreno de juego perjudicó el juego de un Tenerife que fue de más a mucho menos durante los primeros 45 minutos. Le faltó a los visitantes darle más vértigo y ritmo a un partido en el que se fueron apagando, mientras que el Cacereño fue creciendo, aunque sin crear peligro.
El CD Tenerife, con dificultades
La segunda mitad arrancó sin cambios en la banda tinerfeña. Hubo que esperar hasta el minuto 64 para que Cervera se atreviera a intentar cambiar un partido que estaba muerto. Cris Montes y Enric Gallego se marcharon del campo para que entraran Fabricio y Noel López. La idea de Cervera era frenar a un contrario que empujaba mucho hacia la meta de Dani, especialmente mediante acciones de saques de esquina, y revivir a un CD Tenerife que era incapaz de hacer daño.
Antes de los cambios blanquiazules, Zoilo sacó sobre línea de gol de su portería una clara ocasión extremeña (min 63). El Cacereño estaba envalentonado y creía firmemente en que podía dar la sorpresa de la jornada al ganarle al líder del Grupo 1.
En el minuto 75, Jeremy Jorge entró al terreno de juego, debutando así oficialmente con la camiseta blanquiazul. Se retiró del terreno de juego Nacho Gil.
En la recta final del partido, Cervera intentó quemar todos los cartuchos que le quedaban en su banquillo quitando a los dos mediocentros. Juanjo Sánchez se fue para que entrase Javi Pérez, mientras que también se retiró el capitán Aitor Sanz y entrase el canterano Fran Sabina.
Ya con el minuto 90 cumplido, una dura entrada de Iván Martínez es merecedora de la tarjeta roja directa. A pesar de muy clara la expulsión, el banquillo local del Príncipe Felipe pidió la revisión de la jugada en el FVS. El colegiado ratificó su decisión tras visionar las imágenes. La pena es que el CD Tenerife no tuviera tiempo para aprovechar la superioridad numérica. De hecho el partido murió en el área blanquiazul con un Cacereño atacando y creando incertidumbre sobre la meta de Dani Martín con su arma ofensiva favorita: los saques de esquina. Hasta ocho córners lanzaron los extremeños, que ganaron a su rival en intensidad.