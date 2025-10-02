Patricia Hernández, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tajante sobre la limpieza de contenedores: “Apestan”

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha afirmado que “los contenedores de la capital apestan porque no se lavan” y ha exigido al Gobierno municipal que tome medidas ante el “mal funcionamiento” del servicio que prestan los camiones lavacontenedores de la empresa Valoriza, actual adjudicataria del contrato de limpieza del municipio.
Hernández se manifestó así durante el pleno celebrado el pasado viernes, donde dijo que “se está pagando un millón de euros al año por un servicio que no se presta, pues de cada tres contenedores solo se lava uno, cuando existen 9.390 en el municipio, y además, los soterrados de la zona centro tampoco se han lavado nunca”. Datos que justificó en que “he estado pendiente de las rutas que realiza la empresa para el lavado, al ser camiones dotados con GPS, y además he contabilizado los contenedores de la ciudad, lo que me confirma que no se está cumpliendo con lo acordado en el contrato y han de tomarse medidas. Cada contenedor debe limpiarse una vez por semana y esto no está ocurriendo”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, aseguró que “hay tres vehículos realizando esta limpieza junto a baldeos en aceras. No niego que algunos apesten, pero es por el mal uso ciudadano, ya que hay personas que dejan las bolsas por fuera”.
Además, apuntó que “si el contrato de limpieza no es el más adecuado, que también lo pienso, no tendría que haberlo presentado en 2019 como si fuese lo mejor”. La socialista le aconsejó que “deje de actuar como abogado de Valoriza y de llamar cochinos a los vecinos”.