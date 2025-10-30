Rastros de sangre y gritos: la violenta pelea entre un padre y su hijo en Santa Cruz

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tuvieron que intervenir, durante la mañana de ayer, en un caso de violencia doméstica acaecido en una vivienda de Los Gladiolos. Como resultado de esta intervención resultaron detenidos un padre y su hijo, identificados como J.D.H.R., de 44 años, y K.D.H.D., de 22. Fueron los vecinos del inmueble los que alertaron a los servicios de seguridad y emergencias ante la fuerte discusión que protagonizaron los arrestados.
Las patrullas desplazadas al lugar de los hechos lograron que el hijo le permitiera el acceso al piso y comprobaron que, además de un evidente desorden había restos de sangre en diversos espacios e incluso en un colchón. También se verificó que el joven presentaba heridas, tanto en el cuello como en el rostro, incluso algunas sangrantes, además de estar en un evidente estado de nerviosismo.
De los datos recabados por los agentes para dilucidar lo que había ocurrido se extrajo que este tipo de episodios podrían ser habituales, según los diversos testimonios, porque J.D.H.R. suele ser consumidor de sustancias estupefacientes lo que genera múltiples conflictos familiares.
En ese momento el progenitor no se encontraba en el piso y se realizó una batida de localización por los alrededores, hallando a este varón, que también presentaba diversas heridas sangrantes y un corte en la mano. Ante la situación se determinó la detención de ambos y, tras su traslado a un centro de salud, se tramitaron las diligencias oportunas y quedaron a disposición de la autoridad judicial.