Siguen buscando a Iban, desaparecido en Canarias: “Pedimos a la gente que nos ayude a encontrar a mi hermano”

El hombre tiene una estatura de entre 1,65 metros, es de complexión gruesa, tiene el pelo moreno y canoso, ojos verdes y sufre cojera en pierna derecha
La búsqueda de Iban, desaparecido en Canarias desde el pasado 15 de octubre, se ha retomado este jueves por calles y barrancos del término municipal de Telde, en Gran Canaria, según informa RTVC.

En declaraciones a la cadena pública, una hermana del varón de 42 años ha solicitado colaboración ciudadana para localizarle: “Pido a la gente de Telde que nos ayude a encontrarlo“.

Sufre una cojera en la pierna derecha

Iban tiene una estatura de entre 1,65 metros, es de complexión gruesa, tiene el pelo moreno y canoso, ojos verdes y sufre cojera en pierna derecha.

Desde SOS Desaparecidos piden a las personas que dispongan de información que permita encontrar a Iban que contacten al teléfono 868-286-726.

