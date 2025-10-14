El plan de paz para Gaza se firma en Egipto y Hamás libera a los rehenes

El ambicioso plan de paz propuesto por Donald Trump para la Franja de Gaza, una iniciativa que ha propiciado hasta el momento la liberación de los últimos rehenes israelíes que llevaban secuestrados en La Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, se firmó ayer en una ceremonia en Sharm el Sheij, Egipto, a la que no asistieron representantes ni de Israel ni de Palestina.
“Han hecho falta 3.000 años para llegar a este punto”, llegó a decir el presidente estadounidense (olvidando los numeros acuerdos previos, el primero relevante en 1991, en Madrid, o el del año 2000 y principios de 2001 en Camp David, EE.UU.) durante una simbólica firma precedida por un breve discurso en el que dedicó elogios a los presidentes de Egipto y de Turquía, Abdelfatá al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, y al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, sentados junto a él en la mesa.
“Quiero dar las gracias al Estado de Qatar por sus esfuerzos y a su emir, un líder increíble”, afirmó antes de referirse a Erdogan, “cuyo país tiene uno de los mejores ejércitos del mundo”. “El presidente Erdogan es un hombre increíble y le doy las gracias por su maravillosa amistad”, añadió. Asimismo, mencionó al dirigente egipcio, Al Sisi, “líder de un país con una civilización de 6.000 años”. “El acuerdo entre Israel y Hamás se mantendrá”, remachó.
Detrás se situaron los más de 20 líderes que acudieron a dar su apoyo a este acto, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Trump también les agradeció su presencia. “Nunca ha habido una reunión como la que tenemos hoy”, afirmó.
Eso sí, el magnate norteamericano matizó que la cuestión de la entrega de los cuerpos de rehenes retenidos aún por las milicias gazatíes “está aún pendiente” e indicó que hay “operaciones en marcha para localizar los cuerpos”. No obstante, el ejército de Israel confirmó ayer que Hamás entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cuerpos de los cuatro rehenes fallecidos que fueron trasladados a territorio israelí desde La Franja de Gaza en virtud del acuerdo de alto el fuego. Los dos primeros cuerpos fueron trasladados por los equipos humanitarios desde el sur del enclave hasta el punto de encuentro con los militares. Poco después, los otros dos cuerpos fueron a los equipos del CICR.
Alrededor de once autobuses con más de 1.000 prisioner0s palestinos liberados por Israel ha llegado al Hospital Nasser de Jan Yunis (Gaza)— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 13, 2025
👉 Los distintos autobuses fueron recibidos por una numerosa multitud que aguardaba para reencontrarse con sus seres queridos pic.twitter.com/eBWADeXwqv
Por su parte, las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, detallaron que los cuatro cuerpos sin vida que entregaron ayer corresponden a Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre de 2023. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó ayer mismo a Hamás de incumplir el acuerdo de Trump por entregar a cuatro cuerpos de los 28 que todavía permanecen bajo su poder. “El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres es un incumplimiento de los compromisos”, dijo en X, desde donde advirtió de que “cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia”.
En principio, Israel excarceló a unos 2.000 palestinos, que volvieron en camiones a La Franja, según informaron ayer diarios como El País.
Antes de la firma, Trump ensalzó este lunes su plan como el “amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo” y animó a Irán a unirse a él, pero con la advertencia de que aquellos que intenten destruir a Israel están condenados a un “amargo fracaso”. “Ahora es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de paz y prosperidad para todo Oriente Próximo”, expresó durante su intervención ante una Knesset rendida al presidente estadounidense, quien ha sido recibido bajo una larga y fuerte ovación.
CONSTANTES ALUSIONES DE TRUMP A ISRAEL
“Juntos hemos demostrado que la paz no es solo una esperanza con la que podemos soñar, es una realidad sobre la que podemos construir”, dijo Trump, quien destacó el papel de los países árabes en este proceso. “Es un triunfo increíble para Israel y el mundo que todas estas naciones trabajen juntas”, afirmó. “Este es un momento muy emocionante para Israel y para Oriente Próximo porque nos encontramos en medio de una nueva era. Las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han plagado la región durante décadas ahora se encuentran debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas”, señaló.
“Israel es fuerte, vivirá y prosperará para siempre. Hamás será desarmado y la seguridad de Israel ya no se verá amenazada de ninguna manera”. Con la ayuda de Estados Unidos, subrayó, “ha ganado todo lo que podía por la fuerza de las armas”.
Hamás ejecuta a siete “colaboradores” mientras la ONU aumenta sus ayudas
Al menos siete presuntos colaboradores fueron ejecutados ayer por las milicias de Hamás en la ciudad de Gaza y el propio grupo palestino confirmó detenciones de “un gran número de colaboradores” y miembros de las milicias rivales surgidas en el marco de la ofensiva militar israelí sobre el enclave, ahora detenida. Los siete supuestos colaboradores fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento en medio de una multitud que coreó consignas en apoyo a la resistencia armada, según los vídeos difundidos en redes y recogidos por medios palestinos.
Hamás confirmó, poco después, que sus Fuerzas de Disuasión, dependientes de las fuerzas de seguridad del gobierno gazatí, que controla Hamás, lanzaron varias operaciones que permitieron detener a individuos armados a los que acusan de matar a desplazados y atacar a civiles, así como tomar posiciones de estas milicias rivales.
Mientras, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, anunció ayer la movilización de 9,5 millones de euros del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU para financiar las escalada “inmediata” de las acciones humanitarias en La Franja antes del invierno.
Por otro lado, Trump aludió ayer a las discrepancias con España en relación al gasto en defensa durante su discurso final en la cumbre de paz “¿Estáis ya trabajabando en el tema del PIB? Nos acercaremos”, dijo. El de ayer fue el primer saludo entre ambos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, pese a haber coincidido en la Cumbre de la OTAN en La Haya en julio.