La XVII edición de Plenilunio ilumina el cielo en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife brilló anoche con luz propia gracias al espectáculo de 300 drones que sobrevolaron el entorno de la plaza de España para dar inicio a la XVII edición de Plenilunio. Una danza aérea que, a través del color, dibujó en el cielo un escenario mágico en el que no faltaron planetas, cohetes, ovnis, astronautas y constelaciones en alusión a la temática de este año del evento, dedicada a los Misterios del Universo.
Una propuesta llamativa, que además no causa perjuicio en personas sensibles al ruido o mascotas, que durante diez minutos transportó a las miles de personas asistentes a un viaje espacial repleto de fantasía, música y luminosidad y que llegó a su punto álgido cuando los drones formaron en el cielo el logo de la ciudad.
Plenilunio dio así el pistoletazo de salida a una extensa programación que se complementó, en su primera jornada, con los conciertos de Big Soul Family y Jadel, en la avenida marítima y la plaza de La Candelaria, respectivamente.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, agradeció “al equipo que hace posible esta gran programación en la que se lleva trabajando muchos meses y que ha hecho que la primera noche haya sido un verdadero éxito”. Además, destacó que “Plenilunio es una oportunidad para posicionar al municipio como un referente cultural y de ocio, así como turístico, favoreciendo la experiencia de quienes nos visitan, lo que redunda en una dinamización que impulsa la economía capitalina”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, aseguró que “la enorme participación de público en las primeras actividades demuestra que Plenilunio continúa siendo una de las citas más esperadas por los tinerfeños, y un ejemplo ha sido el espectáculo de drones y las propuestas musicales, junto a las culturales en TEA, que han conformado la agenda de este primer día, generando una propuesta de ocio única y un entorno perfecto para favorecer al comercio y a las empresas de restauración de la zona centro”.
Hoy será la segunda jornada de Plenilunio, de 10.00 a 00.00 horas, en una veintena de enclaves de la capital, donde se sucederán más de un centenar de actividades para toda la familia y entre las que destacan exposiciones, el comienzo de Le Good Cosmic Market en el parque García Sanabria, actuaciones musicales, talleres, actividades infantiles, iniciativas culturales y experiencias gastronómicas.
El programa, que se puede consultar en www.pleniluniosantacruz.com, también concentrará en la explanada de la avenida Marítima, de 11.00 a 00.00 horas, el Chicharrock, un festival con espectáculos y competiciones deportivas de carácter urbano, como street basketball, parkour, skate y roller dance, que contará con las actuaciones musicales de artistas como Dailos MB, DNV Danienverso y la rapera canaria Ptazeta.
Por su parte, la plaza de La Candelaria será el epicentro de las actuaciones de Agua del Chorro, a las 19.00 horas; de DJ Tomy Contreras, a las 20:15, y del puertorriqueño Pedro Capó, a las 21.45 horas, uno de los grandes platos fuertes de esta edición. Mientras, en el Palmetum se celebrará la fiesta Loco Bongo, inspirada en un concurso de televisión de los 90.
Las actividades de Plenilunio se sucederán hasta mañana y contarán con el aliciente del Bono Consumo domingo.