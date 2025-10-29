Así es el mejor pollo al ajillo de Tenerife: lleva sirviéndose desde 1988 en uno de los lugares más visitados de la Isla

El pollo al ajillo es el plato más famoso del Restaurante Otelo, un establecimiento que se encuentra justo donde comienza el sendero del Barranco del Infierno, en Adeje, al sur de Tenerife.
El restaurante, que destaca también por su conejo en salmorejo, abrió sus puertas en 1988 para ofrecer cocina canaria basada en recetas tradicionales que han permanecido en su carta desde los inicios.
Sus preparaciones más conocidas surgieron gracias a un amigo de la familia, quien enseñó a Ana, esposa de “Paco, el de Ignacia”, las elaboraciones que hoy continúan atrayendo a sus comensales.
El crecimiento del negocio llevó a la apertura de un segundo local en Playa Fañabé, en 1998, manteniendo la misma oferta culinaria. El restaurante también ha recibido la visita de figuras conocidas, como el guitarrista de Queen, Brian May, y el presentador Constantino Romero.
Con cerca de 40 años de trayectoria, Otelo ha recibido el respaldo de clientes habituales y de visitantes que acuden al enclave turístico.
Entre los reconocimientos obtenidos figuran el Trofeo Internacional de Turismo, Hostelería y Gastronomía en 2001 y 2003, concedidos a partir de encuestas realizadas por turoperadores.
La terraza del establecimiento ofrece vistas espectaculares directas al Barranco del Infierno, una de las razones por las que aparece en recomendaciones turísticas vinculadas a este entorno natural.
El perfil gastronómico Guachinches Modernos de Tenerife ha recordado este sitio en sus redes sociales, mostrando parte de su carta y las raciones que incluyen cuatro piezas por 8,20 euros
Además, preguntado el personal por el secreto del mojo, sentencia: “Si te lo digo, todos lo sabrían”.