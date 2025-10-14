La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para hoy: las lluvias, al acecho

La previsión del tiempo en Canarias para hoy indica que habrá predominio de intervalos de nubosidad alta y baja con formación de nubosidad de evolución diurna, especialmente en el norte y sureste, donde no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 15 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo del este acoplado con el régimen de brisas.
En el norte de Gran Canaria habrá predominio de los intervalos de nubosidad alta y baja; en el sureste, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales; y en el resto estará poco nuboso o despejado salvo por intervalos de nubosidad alta. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de intervalos de nubosidad alta con intervalos de baja durante las horas nocturnas.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento moderado del suroeste.