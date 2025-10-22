inmigración

Llega el primer menor extranjero no acompañado a Cantabria procedente de Canarias

El joven ha llegado en avión al aeropuerto Seve Ballesteros de Santander a primera hora de la tarde de este miércoles
El primer menor extranjero no acompañado procedente de Canarias ha llegado a Cantabria este miércoles, de los 156 asignados por el Ministerio de Juventud a la comunidad autónoma en el nuevo procedimiento de traslados.

El menor ha llegado en avión al aeropuerto Seve Ballesteros de Santander a primera hora de la tarde de este miércoles y ha sido trasladado a una residencia de primera acogida, han informado fuentes del Ejecutivo a esta agencia, que no han precisado el lugar para protegerlo.

De los 17 expedientes de menores enviados a Cantabria por el Gobierno central, se han resuelto cuatro, entre los que se encuentra el del joven que ha llegado hoy a la región.

Según han indicado las mismas fuentes, el Gobierno está a la espera de recibir aviso del traslado de más menores migrantes no acompañados, pero “por el momento, no tenemos noticias”, han indicado.

