Puerto de la Cruz tendrá un nuevo hotel de 5 estrellas: su apertura ya tiene fecha

El área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha aprobado el permiso urbanístico para la construcción y puesta en marcha del Radisson Resort & Residences Tenerife, un nuevo hotel de cinco estrellas que abrirá sus puertas el próximo mes de diciembre, tras un proceso de modernización integral iniciado en mayo.
La propiedad ha transformado por completo las instalaciones del antiguo Parque San Antonio para adaptarlas a los más altos estándares de sostenibilidad, eficiencia y calidad arquitectónica.
El concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, junto al técnico de la propiedad, Daniel Acosta Matos, realizó en la mañana de hoy, martes 14 de octubre, una visita técnica a las instalaciones con el objetivo de comprobar que los avances en materia de infraestructura se ajustan a las autorizaciones otorgadas y valorar el importante esfuerzo de la propiedad Tenerife Asset Company en ahorro y eficiencia energética.
Durante la visita, el también primer teniente de alcalde destacó el salto cualitativo que supone esta intervención, especialmente en el tratamiento de las aguas residuales. “Se ha renovado toda la instalación de saneamiento y se ha conectado el sistema del complejo a la red municipal, un avance esencial para garantizar una gestión responsable y eficiente del agua, eliminando los tres pozos negros existentes”, subrayó.
El concejal valoró también el compromiso de la propiedad con la arquitectura responsable, resaltando la apuesta por la conservación de la estructura canaria original del edificio, combinada con la introducción de tecnologías constructivas avanzadas que mejoran el aislamiento térmico, la eficiencia energética y el confort climático interior. “El resultado será un edificio más resiliente, con una demanda energética notablemente inferior y una huella ambiental reducida, en línea con los objetivos de sostenibilidad que impulsa el municipio”, explicó.
El hotel Radisson Resort & Residences Tenerife contará con 240 habitaciones, conservando la arquitectura tradicional canaria que caracteriza al edificio original, pero con un diseño actualizado y adaptado a los estándares de la categoría cinco estrellas. La reforma mantiene la esencia del hotel de antaño, potenciando su luminosidad natural y sus espectaculares jardines y arboledas de gran porte, que actuarán como refugios climáticos, consolidando su condición de hotel verde.
“Desde el área de Urbanismo ponemos el énfasis en la mejora de la calidad de las construcciones residenciales y hoteleras del municipio. Seguimos siendo vigilantes para que las conexiones al saneamiento y todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad de las edificaciones se ejecuten conforme a los estándares más exigentes”, concluyó.