Envían un refuerzo de limpieza a los juzgados del Puerto de la Cruz por la presencia de ratas y cucarachas

Lo que no se le puede negar a la Consejería de Justicia del Gobierno es su voluntad para terminar con la presencia de ratas y cucarachas en los juzgados del Puerto de la Cruz que desveló ayer DIARIO DE AVISOS gracias a una denuncia presentada por la sección de Justicia de Intersindical Canaria.
Si ya enviaron a una compañía de desinfectación desde que tuvieron la primera noticia gracias a la queja de dicho sindicato y de un esclarecedor escrito firmado por los trabajadores que tienen su puesto de trabajo en el número 8 de la calle de Santo Domingo de la histórica localidad turística tinerfeña, en la tarde del pasado miércoles redoblaron esfuerzos tras el fracaso del primer intento, de tal modo que en la mañana de ayer los operarios contratados al respecto seguían con sus labores en el afán de terminar de una vez con tan lamentable situación.
Dicho lo cual, los funcionarios destinados en lo que ahora es el Tribunal de Instancia del Puerto de la Cruz, que es la figura procesal que ahora engloba a todos los antiguos juzgados portuenses tras la reciente reorganización de la planta judicial española, reconocieron ayer tanto el esfuerzo de los operarios como las dudas que siguen albergando sobre la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora, ya que ellos y ellas defienden que la situación merece cerrar las dependencias un par de días, una para una desinfección completa y otra para ventilar las mismas.
Sea como fuere, lo cierto es que la empresa en cuestión ha logrado tanto una notable retirada de basura como la obturación de agujeros por donde al parecer se colaban en el inmueble tanto los roedores como cucarachas, además de poner veneno para intentar el exterminio de semejante plaga.
Como recordaba Intersindical en su denuncia, “las ratas transmiten numerosas enfermedades a los humanos, como la leptospirosis, hantavirus, peste bubónica, salmonelosis y tenias, a través de su orina, heces, saliva o picaduras de parásitos que portan, como pulgas y garrapatas. Estas enfermedades pueden causar síntomas que van desde fiebres y dolores hasta afecciones más graves, como problemas en los riñones o complicaciones en embarazadas”.
Es de justicia recordar que los trabajadores exculpan al personal habitual de limpieza de lo acaecido al entender que “no cuentan con medios necesarios para llevar a cabo las recomendaciones y controles para evitar que la infectación se extienda y cause más problemas”.