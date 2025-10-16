Denuncian una invasión de ratas y cucarachas en los juzgados del Puerto de la Cruz

La sección de Justicia de Intersindical Canarias ha presentado una denuncia ante el Negociado de Salud Laboral por la presencia de ratas y cucarachas en el edificio judicial ubicado en el número 8 de la calle de Santo Domingo y que alberga en la actualidad al Tribunal de Instancia del Puerto de la Cruz, de reciente creación y que en realidad alberga a los todos los juzgados que anteriormente formaban parte del partido judicial de la histórica localidad turística del Norte de Tenerife.
Escrito
Además, trabajadores que desempeñan sus funciones en dichas dependencias explican en un escrito dirigido a la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias que “es crucial actuar rápidamente porque el olor en el edificio es insoportable. Vino una empresa [citan una firma especializada en desifectaciones], puso veneno y alguna ha muerto, pero no se puede trabajar con esta situación. Olor a orines y a putrefacción. Las condiciones en el edificio son insalubres. Rogamos que vengan a hacer una limpieza exhausta del edificio para que el personal pueda realizar su trabajo en condiciones dignas, porque cada día es peor la situación”.
Como prueba de la veracidad de su denuncia, se aportan imágenes (algunas de las cuales acompañan a estas líneas) en la que se observan numerosos excrementos de estos roedores en el lugar, al igual que una trabajadora muestra la cucaracha que mató con el cubilete que usa cotidianamente para guardar algunos de sus utensilios de faena.
En honor a la verdad, en la misiva de estos funcionarios se defiende la labor del personal de limpieza en los juzgados portuenses al considerar que “no cuentan con los medios necesarios para llevar a cabo las recomendaciones y controles para evitar que la infectación se extienda y cause más problemas”.
Enfermedades
Resta añadir que “las ratas transmiten numerosas enfermedades a los humanos, como la leptospirosis, hantavirus, peste bubónica, salmonelosis y tenias, a través de su orina, heces, saliva o picaduras de parásitos que portan, como pulgas y garrapatas. Estas enfermedades pueden causar síntomas que van desde fiebres y dolores hasta afecciones más graves, como problemas en los riñones o complicaciones en embarazadas”, como recuerda Intersindical en su citada denuncia.