El barrio de La Rambla protesta mañana “por la tomadura de pelo del Cabildo”

Indignación e impotencia. Eso es lo que sienten los vecinos y vecinas del barrio de La Rambla, en San Juan de la Rambla, tras la reunión mantenida el jueves con el consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González; el alcalde, Juan Ramos, y técnicos de las administraciones, en la que lejos de darles una solución, “nos presentaron el mismo proyecto, con doce metros de diferencia hacia el lado mar excusándose en que el anterior no había sido aprobado por el área de Medio Ambiente porque afectaba al paraje natural protegido del Barranco de Ruiz”, confirmó a este periódico la portavoz de la plataforma vecinal Todos con la Rambla, Adela Abreu.
Los vecinos y vecinas de La Rambla consideraron “una tomadura de pelo” la explicación ofrecida y sostuvieron que “no es casualidad” que se les haya trasladado cuatro días antes de la concentración anunciada para mañana a las 12.00 horas a la entrada del barrio. “Allí estaremos para exigir más seguridad y una solución definitiva para entrar y salir desde la Autopista del Norte (TF-5)”, subrayó Abreu.
“Han pasado tantos meses sin decirnos nada, hemos hablado con el alcalde varias veces y qué casualidad que lo hacen tres días antes de la protesta. Estamos viendo que nos están dando largas y que no se va a hacer nada, que es todo un paripé porque la realidad es la que es”, insistió.
“Nos presentaron el proyecto el año pasado y nos dijeron que se habían contemplado 75.000 euros en los presupuestos del Cabildo para esta actuación. Pensamos que habían dado algún paso pero no se ha hecho nada y hay que empezar otra vez de cero. No sabemos adónde ha ido a parar ese dinero y lo más grave, que el jueves tampoco nos aseguraron al 100% que salga adelante”, lamentó la portavoz.
Medidas provisionales
La Plataforma propuso, mientras tanto, adoptar medidas provisionales para aumentar la seguridad en el cruce, donde el mismo jueves fue atropellada una joven que se dirigía a la parada de guaguas. En concreto, pidieron que se señalice con pintura amarilla de obras, se reduzca la velocidad con señalización horizontal y vertical y se incluya una isla para entrar al barrio y girar en dirección Santa Cruz “en lugar de hacer seis kilómetros”, pero el técnico insular les respondió que no las aceptaban porque “no eran seguras”.