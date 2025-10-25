Miles de santacruceros despiden con emoción a la Virgen de Candelaria

Miles de santacruceros despidieron anoche a la imagen de la Virgen de Candelaria, que terminó su peregrinación a Santa Cruz con una multitudinaria ceremonia religiosa en la plaza de España, oficiada por el obispo, ELOY SANTIAGO.
Fue el colofón a dos intensas semanas de actos religiosos, culturales y sociales que movilizaron hasta la capital a miles de fieles.
El alcalde BERMÚDEZ destacó “la profunda emoción y el ejemplo de unidad que ha vivido la ciudad durante estos días, en los que la Virgen ha sido motivo de encuentro, solidaridad y esperanza”.
En la madrugada, una multitud de peregrinos acompañó la procesión de regreso a la Villa Mariana.