Esta es la calle en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife que muy pronto será peatonal

El Ayuntamiento presenta a vecinos y comerciantes del centro el proyecto de reforma, obra que se iniciará en mayo, con una duración de 16 meses y una inversión de 1,3 millones
Esta es la calle en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife que será peatonal, más moderna y accesible
La calle Puerto Escondido se modernizará para integrar una plataforma única peatonal, lo que implicará reorganizar el tráfico, actualizar las redes de servicios (electricidad, telecomunicaciones, abastecimiento, agua regenerada, saneamiento y drenaje separativo) y demoler y reasfaltar tramos afectados en calles adyacentes. Además, se renovará el alumbrado y mobiliario urbano y el arbolado.

El proyecto de urbanización de esta vía, en el corazón de la capital, fue presentado el miércoles por el Ayuntamiento santacrucero a vecinos y comerciantes. Una obra que se prevé comenzar a partir de mayo de 2026 y cuenta con un plazo de ejecución de 16 meses y un presupuesto de 1,3 millones.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, señaló que “es un paso más en la revitalización del casco histórico, garantizando la accesibilidad, la seguridad y la calidad ambiental de las calles. La participación de los vecinos es fundamental para ajustar la actuación a las necesidades de quienes viven y transitan por esta zona de la ciudad”.

Mientras, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destacó que “la mejora de Puerto Escondido no solo moderniza las infraestructuras y servicios, sino las condiciones de vida vecinales y de los locales comerciales, que demandan actuaciones como estas. Agradezco al Gobierno de Canarias su apoyo”.

La obra se coordina con las colindantes, incluyendo la remodelación de la calle La Rosa, ahora en ejecución, la prevista en la calle Santiago y la conexión de la red separativa con el colector de la avenida de Anaga mediante las calles El Saludo y Emilio Calzadilla

