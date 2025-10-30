Santa Cruz selecciona diez proyectos para transformar la ciudad por 14,28 millones de euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha seleccionado diez proyectos que contribuirán a la transformación urbana de la ciudad. El área de Planificación Estratégica ha cerrado la propuesta definitiva de actuaciones incluidas en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), que asciende a 14,28 millones de euros, en línea con la financiación concedida en la convocatoria europea de los Planes de Actuación Integrados de Desarrollo Urbano Sostenible 2025-2027.
Esta priorización técnica y económica se traducirá en la puesta en marcha de acciones con mayor necesidad y capacidad de ejecución, especialmente en materia de vivienda, movilidad, sostenibilidad ambiental, digitalización y mejora de los espacios urbanos.
De los proyectos que se beneficiarán de estas ayudas destacan dotar a dependencias municipales de acceso digital. Este plan, con 180.000 euros, contempla el despliegue de una red wifi en edificios del Ayuntamiento para su uso por parte de la ciudadanía, con el objetivo de modernizar los servicios públicos, facilitar el acceso a trámites electrónicos y mejorar la atención directa a la ciudadanía.
La movilidad será otra de las actuaciones. Se contempla la puesta en marcha de un nuevo centro de control que permitirá coordinar la movilidad en la ciudad, optimizar la red semafórica, el transporte público y los flujos de tráfico, reforzando la seguridad, eficiencia y sostenibilidad urbana, por un montante de 2,5 millones de euros.
Por otra parte, se invertirán 300.000 euros para poner en marcha una plataforma integral que mejore la relación entre Ayuntamiento, ciudadanos y empresas, que anticipe sus demandas, centralice la información y potencie la atención multicanal.
La creación de entornos escolares seguros centrará otra iniciativa a ejecutar. Se invertirá un millón de euros para desarrollar el Plan Director de Entornos Escolares y se llevarán a cabo actuaciones en diferentes centros de Infantil y Primaria.
Asimismo, otro proyecto seleccionado contempla la creación de un parque entre las dos torres de Cabo Llanos. Cuenta con una inversión de 2,5 millones para ejecutar un gran corredor ecológico urbano, que conectará espacios verdes, ampliará zonas de sombra y favorecerá la biodiversidad.
Dotar de sombra a la calle Castillo con lonas, así como a parques infantiles y campos de fútbol también se incluye en las proyectos previstos, para lo que se destinarán 1,8 millones. Igualmente, se invertirán 500.000 euros en crear un Paseo de la Fama del Carnaval y otros 650.000 euros en impulsar un Polo Digital para la innovación y el talento en sectores creativos y tecnológicos que fomente el emprendimiento digital.
También se contempla la instalación de torres de vigilancia en playas, así como de ocio deportivo en zonas costeras por 200.000 euros. Finalmente, se prevé la construcción de vivienda pública en el Suroeste por 4 millones. La selección garantiza la ejecución y lograr el primer hito financiero en 2026.