Adiós a Scorpio, el último videoclub de Tenerife: abrió en 1986

Scorpio, el último videoclub de Tenerife, dice adiós. Desde 1986 hacía las delicias de los amantes del cine, logrando resistir los últimos años, pero una nueva tienda de antaño echa el cierre en Santa Cruz.
La cuenta de Instagram Ratatour, ha comunicado la noticia, con fotografías en las que se aprecia el desmantelamiento de un videoclub que se reinventó como espacio para cinéfilos.
El último videoclub de Tenerife
Scorpio, ubicado en el número 35 de la calle Álvarez de Lugo, en Santa Cruz de Tenerife, llegó a atesorar más de 16.000 películas. Agustín García, su último propietario, logró resistir al paso de los años gracias a buscar verdaderas joyas, inencontrables en otros lugares, incluidas las plataformas online.
En una entrevista con DIARIO DE AVISOS recordaba que su videoclub llegó a tener clientes de todas las Islas, personas que viajaban a Tenerife por trabajo y de paso alquilaban películas: “Fue algo increíble, el día en que entraba la película a los videoclubs era tan importante como el momento del estreno en cines. Recuerdo con mucho cariño la llegada de Titanic, Matrix y Memorias de África. De esas películas teníamos hasta seis unidades y eso que en aquella época comprar nos resultaba más caro, pero el negocio funcionaba. Teníamos a 200 personas que deseaban alquilarlas el primer día y gestionarlo no era fácil“.
En aquellos años, en Tenerife había más de un centenar de videoclubs y solo en la zona de Scorpio se concentraban quince: “Fue un boom que la generación nacida a partir de los 2000 no imagina, con formatos en alquiler como el Betamax y VHS, hoy en día descatalogados”.