‘Sin hogar, pero con sueños’, el mensaje de Cáritas Tenerife que reitera el derecho a una vivienda

Cáritas Diocesana de Tenerife organizó ayer una actividad reivindicativa en la Plaza de la Catedral de La Laguna con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebra bajo el lema Sin Hogar, pero con sueños, en el que insistió en el aumento de personas en situación de calle o residiendo en infraviviendas.
Por este motivo, realizó una performance teatral en la que expresó la alta vulnerabilidad que viven las personas en situación de calle o sin acceso a un hogar adecuado y digno, por la ausencia de vivienda social, los precios altos del alquiler, la irrupción del mercado la vivienda vacacional, el aumento del coste de la vida, las deficiencias en el sistema de protección, y la falta de estabilidad económica, laboral, social y familiar a las que el sistema no ofrece una respuesta adecuada”.
Las personas sin hogar no tienen una casa o un lugar para vivir propio sin embargo, tienen una vida y una historia. También tienen sueños. Muchos de los usuarios de Cáritas mostraron carteles con lemas como La vivienda digna es un derecho, no un privilegio; Tengo miedo de dormir en la calle; No tener casa mata; La calle no es el hogar de una persona; Hagamos que nadie se sienta invisible; Debería soñar en una casa, no debería soñar con una casa; o Sin empadronamiento, sin derechos.
La falta de un techo les obliga a afrontar obstáculos que impiden su integración plena, entre ellas “la falta de intimidad, los problemas de salud física y mental, las dificultades de acceso a un trabajo decente o a una vivienda adecuada”. De igual forma, se enfrentan a muchas trabas para acceder a trámites públicos como el empadronamiento o las ayudas sociales.
Por ello, Cáritas considera “necesario y urgente” seguir sensibilizando a la sociedad y continuar interpelando a las administraciones públicas, para que garantice los derechos humanos de estas personas en riesgo de exclusión habitacional. Incluso con un trabajo, muchas personas duermen en la calle porque su salario no les permite acceder a un alquiler.
El Estudio sobre Exclusión Residencial Extrema en Tenerife, elaborado por Cáritas por encargo del Cabildo de Tenerife desvela que había un total de 2.838 personas en situación de sinhogarismo en la Isla durante 2024, la cifra más alta en los últimos cinco años. “La vivienda es un derecho humano, no un privilegio”, recuerda. El 11 de noviembre se presentará el análisis de la situación en La Palma.
En la Memoria de 2024, Cáritas denunció la cronificación de la pobreza, las respuestas insuficientes de las administraciones y la escasez de vivienda social. Durante el pasado año, acompañó a 3.375 personas, de ellas 275 en alguno de los ocho recursos alojativos que gestiona en Tenerife y La Palma, entre ellas 18 mujeres solas con hijos o hijas menores a cargo. Sus Unidades Móviles de Atención en Calle atendieron a 1.252 personas, un 70% más que en 2019.
El impacto en la salud de la exclusión residencial o el sinhogarismo es devastador: el 44,5% padecen enfermedades crónicas, especialmente trastornos mentales graves (14,8%), depresión (9,2%) y ansiedad (8,3%).