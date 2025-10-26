Surfistas y pescadores rescatan en Tenerife a seis bañistas en apuros

Hasta seis bañistas tuvieron que ser rescatados hoy tras verse en apuros en la santacrucera playa de Almáciga, en información recopilada entre conocedores de lo sucedido y la cuenta oficial de la Policía Local capitalina en la red social Twitter (ahora conocida como X).
Felizmente, ninguna de las seis personas sufrieron lesiones gracias al providencial auxilio que les prestaron los deportistas que practicaban surf en el lugar, así como un pescador, en hechos que engloban un número no determinado de incidentes, aunque sí consta fehacientemente que son seis el total de los rescatados.
La noticia adquiere su auténtica relevancia al tener en cuenta que ayer mismo un varón de 39 años de edad falleció y otros dos, de 31 y 47 años, presentaron signos de ahogamiento moderado por un suceso similar en la misma playa de Anaga. Los afectados que salvaron la vida este sábado fueron rescatados y trasladados al Centro de Salud de Anaga por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que activó un helicóptero medicalizado para asistirles. A pesar de las maniobras de reanimación, no se pudo salvar al hombre fallecido. Al parecer los tres son de nacionalidad belga.
Otro dato clave radica en que durante esta época del año la playa de Almáciga no cuenta con servicio de socorristas, por lo que la intervención de los surfistas y el pescador durante el día de hoy sin duda ha evitado males mayores.
Resta añadir que miembros de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y voluntariado de Protección Civil prestaron servicio, sin que conste -hay que insistir- que ninguno de los seis rescatados de hoy haya requerido traslado a centro sanitario alguno.