Dos bañistas pierden la vida en Canarias en menos de una hora

Canarias ha vivido este sábado una nueva jornada trágica en sus costas. Dos hombres han fallecido por ahogamiento en playas de Tenerife y Lanzarote, mientras que otros dos bañistas fueron rescatados con síntomas moderados tras sufrir dificultades en el mar.
El primer suceso se registró pasadas las 13:20 horas en la Playa de La Cantería, en el municipio lanzaroteño de Haría, cuando un hombre de 65 años y nacionalidad alemana fue rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, los equipos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) intentaron reanimarlo sin éxito, confirmando su fallecimiento en el lugar.
En el operativo intervinieron también efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Policía Local y Guardia Civil, que instruye las diligencias correspondientes.
Tragedia también en Tenerife
Casi a la misma hora, a las 13:58 horas, el 112 recibía otra alerta por un incidente similar en la Playa de Almáciga, en el macizo de Anaga (Santa Cruz de Tenerife).
Un hombre de 39 años fue rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria, mientras que otros dos bañistas, de 31 y 47 años, presentaban síntomas moderados de ahogamiento.
El SUC desplazó un helicóptero medicalizado y dos ambulancias de soporte vital básico.
Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación avanzadas al bañista más grave, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.
Los otros dos afectados fueron trasladados al Centro de Salud de Anaga para recibir asistencia médica.
En el operativo participaron también Bomberos de Tenerife, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, que colaboraron en el aseguramiento de la zona y en la toma de tierra del helicóptero.