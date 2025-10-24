Santa Cruz de Tenerife invita a nueve horas de música en directo con el Tenerife Peñón Fest

Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir este sábado el Tenerife Peñón Fest, más de nueve horas ininterrumpidas de música en directo en la zona de aparcamientos del Palmetum. El festival, que abrirá sus puertas a las 15.30 horas, prevé reunir a miles de asistentes en una celebración del pop, el rock y el indie nacional.
Así lo expusieron ayer Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo tinerfeño; la concejala de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carmen Pérez, y Jairo Núñez, director del festival.
Con un cartel de artistas conformado por Dani Fernández, Nil Moliner, Zahara, Bebe, Carolina Durante, Siloé y Sexy Zebras, el Tenerife Peñón Fest se celebra por segundo año consecutivo en la capital tinerfeña. La propuesta defiende un concepto de festival que combina “la presencia de artistas de primer nivel del panorama nacional y una ubicación privilegiada, convirtiéndose en un reclamo para dinamizar la vida cultural y proyectar la Isla como un destino musical de referencia”.
“En el Tenerife Peñón Fest -afirmó Jairo Núñez- queremos mantener vivo el espíritu que siempre ha acompañado a esta iniciativa, pero dando un paso más en la evolución y la renovación del formato, conectando con nuevas generaciones. Este año contamos con bandas que son cabezas de cartel de los grandes festivales indie-pop a nivel nacional e internacional”.
Núñez destacó que más del 30% de las entradas vendidas corresponden a público de fuera de Canarias, principalmente de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, en la Península, y Portugal, Italia y Reino Unido como principales países europeos. “Un dato muy relevante que refleja el impacto económico y social que el festival generará en la Isla. Es una cita para disfrutar de la música en directo en un entorno único, compartir emociones y seguir posicionando a Santa Cruz y Tenerife como un referente turístico, cultural y musical en Canarias”, añadió.
El festiva cuenta con el patrocinio del Gobierno regional, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca Islas Canarias Latitud de Vida, así como del Instituto Canario de Desarrollo Cultural; el Cabildo, por medio de Turismo de Tenerife y Tenerife Despierta Emociones; el Ayuntamiento capitalino, con la Sociedad de Desarrollo y su marca Santa Cruz, el Corazón de Tenerife. Colaboran Naviera Armas Trasmediterránea, Silken Hotel Atlántida, Pepsi-Cola, Arehucas, Audiovisuales Canarias, Sonopluss y Masquecarpas.